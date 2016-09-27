София, 27 сентября, 2016, 14:17 — ИА Регнум. Банк ВТБ завершил крупную международную сделку, продав находившиеся у него в залоге акции Bulgarian Telecommunications Company, владеющей брендом Vivacom, за 330 млн евро болгарскому бизнесмену Спасу Русеву. Однако сделка была омрачена вмешательством бизнесмена Константина Малофеева. Ему не удалось захватить контроль над крупнейшим оператором сотовой связи Болгарии, хотя он вместе с партнерами обращался с жалобой в Управление по контролю иностранных активов (OFAC) Казначейства США, сообщает «Независимая газета».

old.minsvyaz.ru Константин Малофеев

Скандал, активное участие в котором принял Малофеев, довольно быстро вышел на транснациональный уровень. Сегодня о конфликте вокруг компании знают и в Лондонском суде, и в Казначействе США. Изначально акции, ставшие предметом разбирательства планетарного масштаба, принадлежали болгарскому бизнесмену Цветану Василеву, а после его разорения оказались в залоге у банка ВТБ. Банк продал их с аукциона еще одному болгарскому бизнесмену — Спасу Русеву, а предыдущий владелец акций Василев тем временем не смог расплатиться с кредиторами, бежал из страны и был объявлен в розыск Интерполом.

Василев решил вернуть контроль над Vivacom и, по данным «МК», через общих знакомых вышел на Малофеева, заручившись его поддержкой. Малофеев поручил заняться проблемой своему сотруднику Дмитрию Косареву, с середины 2000-х годов работающему в разных компаниях бизнесмена.

Уже после того, как Vivacom сменила хозяина, Косарев заявил, что все ее акции на самом деле принадлежат его фирме Empreno Ventures, отмечает «Независимая газета». Однако никаких документов и разрешений на передачу акций от человека, находящегося под следствием, он продемонстрировать не смог. Издание подчеркивает, что Empreno Ventures зарегистрирована в Москве по тому же адресу, что и компания Малофеева. И обе они недавно упоминались в офшорном скандале Panama Papers, причем как тесно связанные друг с другом.

Однако ВТБ, проведя продажу акций Vivacom, получил согласие на сделку у всех необходимых инстанций. Тогда его оппоненты решили оспорить сделку в Лондонском суде, оплатив 2 млн фунтов на судебные расходы. Кроме того, партнеры подали жалобу еще и в Управление по контролю иностранных активов (OFAC) Казначейства США, заявив, что эта сделка совершается в интересах российского банка, находящегося под международными санкциями. Однако, несмотря на сложность нынешних российско-американских отношений, OFAC никаких нарушений в сделке не обнаружило. Фигурантами нового расследования OFAC стали сами Косарев и Малофеев.

«Независимая» напоминает, что Малофеев фигурировал в так называемом «деле Связьинвеста», где его обвиняли в раздаче господрядов карманным фирмам, и в «деле Нутритека», в котором он не смог вернуть взятый под залог кредит. В 2012 году Малофеева за день до выборов сняли с голосования в Совет депутатов Знаменского сельского поселения Угранского района Смоленской области. В решении суда говорилось, что «в ходе прокурорской проверки был выявлен факт подкупа избирателей». И только после длительных разбирательств обвинение с бизнесмена было снято. Дмитрий Косарев в 90-е годы выступал с предложением о включении в Конституцию РФ статьи о возвращении России к абсолютной монархии.