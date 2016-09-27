Киев, 27 сентября, 2016, 14:16 — ИА Регнум. На Украине нет необходимости объявлять седьмую волну мобилизации, поскольку в стране успешно проходит кампания по набору на контрактную службу. Об этом 27 сентября сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, передает ИА REGNUM.

mil.gov.ua Украинские резервисты

«На сегодняшний день потребности в объявлении очередной волны частичной мобилизации нет! С начала года контракт с Украинским войском уже подписали около 53 тысяч военнослужащих, из которых более 6 тысяч — офицеры», — говорится в сообщении.

При этом до конца года в силы украинской армии планируется включить еще 15−18 тысяч контрактников. «Ежемесячно ряды Вооруженных сил Украины пополняют около 6 тысяч контрактников. При комплектовании воинских частей контрактниками приоритет отдается должностям младших командиров, боевым должностям в составе экипажей и расчетов, а также другим должностям, которые определяют боеготовность подразделений», — отмечается в материале.

Кроме того, в Минобороны Украины добавили, что сегодня в рядах ВСУ проходят подготовительные мероприятия к осенней призывной кампании, в ходе которой будет призвано на службу около 14 тыс. военнослужащих срочной службы. Из которых 7908 — в ряды ВСУ, 5 тыс. — в Нацгвардию, 1 тыс. — Государственную спецслужбу транспорта. Они пройдут военную подготовку и будут направлены в части подразделений обеспечения. Отмечается, что ни один военнослужащий срочной военной службы к выполнению боевых задач в районе проведения «АТО» привлекаться не будет.

В свою очередь, 27 сентября и. о. начальника Главного управления персонала — заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Владимир Талалай заявил, что с 4 октября по 30 ноября на Украине пройдет призыв на срочную военную службу. По его словам, осенью 2016 года число призывников будет снижено на 2,7 тыс. человек по сравнению с осенним призывом 2015 года.

Талалай добавил, что для службы в зоне «АТО» был создан резерв, который будет направлен на замену демобилизованных. «Планирование увольнения личного состава призванных по мобилизации было проведено Генштабом заранее. Мы создали запас личного состава, который прошел соответствующую выучку в учебных центрах и в определенные президентом сроки будет направлен на замену тех, кто освобождается от службы. После освобождения они будут причислены к оперативному резерву первой очереди», — рассказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал указ о демобилизации солдат шестой волны мобилизации. «До конца октября в свои дома и семьи вернутся защитники Отечества, которые были мобилизованы в прошлом году в течение так называемой шестой волны. Подписал соответствующий указ», — отметил Порошенко.

Он также напомнил, что на фронте будут нести службу только контрактники (более 60 тыс. человек).

Напомним, 19 сентября президент Порошенко заявил, что в 2017 году Украина увеличит финансирование армии. «Мы в следующем году потратим на армию 129 млрд грн, это более 5 млрд долларов. Если бы не было войны и эти 5 млрд долларов были бы направлены на развитие Украины, нам не нужна была бы ни помощь США, ни помощь МВФ, мы бы получили ее в разы меньше, но мы защищаем свои земли, и ничего важнее этого нет», — добавил Порошенко.