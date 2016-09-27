Вашингтон, 27 сентября, 2016, 14:12 — ИА Регнум. Наночастицы железа, применяющиеся в качестве препарата от анемии, заставляют иммунную систему бороться с раковыми клетками. К такому выводу случайно пришли американские специалисты, наблюдая за влиянием таких наночастиц на клетки мышей, выводы ученых опубликованы в журнале Nature Nanotechnology.

agbion.ru Наночастицы

Как рассказала Хайке Далдруп-Линк из Стэнфордского университета, наночастицы заставили макрофаги, клетки иммунной системы, атаковать раковые клетки внутри организма мыши. Ученые обнаружили это при изучении возможных побочных эффектов ферумокситола, лекарства от анемии, недавно одобренного в США.

Чтобы проверить свое предположение, биологи ввели железные наночастицы группе мышей, в чье тело были имплантированы злокачественные опухоли. В результате макрофаги атаковали раковые клетки и уничтожали их.

Вероятно, действие наночастиц основано на изменении электрических свойств оболочек клеток иммунной системы, благодаря чему они приобретают способность распознавать «скрывавшиеся» от них раковые клетки. Так как ферумокситол уже разрешен к применению, ученые надеются начать клинические испытания препарата для лечения рака уже в ближайшее время.

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