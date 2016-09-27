Эр-Рияд, 27 сентября, 2016, 14:11 — ИА Регнум. Тысячи женщин Саудовской Аравии подписали петицию, призывающую положить конец системе опеки мужчин над женщинами, сообщает 27 сентября France-Presse.

alaraby.co.uk Протестная акция женщин Саудовской Аравии

Петиция призывает рассматривать женщин Саудовской Аравии «в качестве полноправного гражданина страны и определить возраст, по достижении которого женщина сможет самостоятельно нести ответственность за свои собственные действия».

Профессор университета, которая сейчас находится на пенсии, заявила, что безуспешно пыталась передать петицию с подписями 14,7 тыс. граждан Саудовской Аравии в Королевский суд страны.

Напомним, согласно системе опеки Саудовской Аравии, женщина, например, прежде чем отправиться в путешествие, поступить в университет или устроиться на работу, должна получить разрешение у мужчины.