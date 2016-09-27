Кострома, 27 сентября, 2016, 14:10 — ИА Регнум. В Костроме в отношении следователя МВД возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий и фальсификации доказательств по уголовному делу. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Костромской области

badfon.ru Суд

По предварительной версии, следователь вел уголовное дело о краже ноутбука и 30 тысяч рублей. Используя должностные полномочия, в августе 2016 года он предложил потерпевшему отказаться от показаний и заявить, что 15 тысяч он нашел сам. Также следователь предложил обвиняемому уменьшить объем обвинения в части хищения денежных средств, если он передаст через него указанную сумму денег потерпевшему в качестве возмещения материального ущерба. При этом передавать деньги он никому не собирался.

Следователь пересоставил протокол допроса потерпевшего, внеся в него не соответствующие действительности сведения о якобы найденных в автомашине деньгах, которые он считал похищенными. Таким образом он сфальсифицировал доказательство, укрыл преступление от учета и нарушил право потерпевшего на доступ к правосудию.

6 сентября 2016 года следователь получил от обвиняемого сумму, о которой они договорились. Три тысячи рублей он потратил на собственные нужды, а оставшиеся 12 тысяч хранил в кабинете, не собираясь отдавать их потерпевшему. 23 сентября 2016 года деньги были обнаружены и изъяты в ходе проведения следственно-оперативных мероприятий.

В отношении следователя было возбуждено уголовное дело по статьям «Превышение должностных полномочий» и «Фальсификация доказательств по уголовному делу о тяжком или об особо тяжком преступлении».