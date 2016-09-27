Москва, 27 сентября, 2016, 14:10 — ИА Регнум. Около 200 человек были эвакуированы из здания школы №1043 на юго-востоке Москвы (ЮВАО) после сообщения о взрывном устройстве. Об этом сообщил «Агентству Москва» источник в экстренных службах.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

Инцидент произошел во вторник, 27 сентября, на улице Люблинская, дом № 173.

«Из школы №1043 на ул. Люблинская, д. 173 эвакуированы порядка 200 человек, — уточнил источник. — Такие меры приняты после того, как в школу поступила информация о заложенном в учреждении взрывном устройстве».

В настоящее время в здании школы работают сотрудники специальных служб.