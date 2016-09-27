Наро-Фоминск, Московская область, 27 сентября, 2016, 14:27 — ИА Регнум. Полигон твердых коммунальных отходов (ТКО) «Каурцево», расположенный в Наро-Фоминском районе Московской области, временно закрыт по решению суда из-за многочисленных нарушений природоохранного законодательства. Власти области планируют окончательно закрыть свалку в 2017 году. Об этом сообщается на официальном сайте министерства экологии области.

pixabay.com Мусорный полигон

По словам министра экологии Подмосковья Александра Когана, полигон стал худшим среди всех свалок, которые осматривали экологи.

«Полигон исчерпал проектные мощности, его следует закрыть в первом полугодии 2017 года. Никаких дозагрузок, никакой прирезки площади — закрытие с последующей рекультивацией. Это наша принципиальная позиция», — заявил министр.

Эксплуатирующая полигон организация ОАО «ЭкоКомплекс-Наро-Фоминск» представила в Минэкологии документ по рекультивации и закрытию свалки, но он не устроил специалистов и был отправлен на доработку.

Теперь же Наро-Фоминский городской суд по иску Межрайонной природоохранной прокуратуры Московской области приостановил эксплуатацию «Каурцево». Решение стало следствием многочисленных нарушений природоохранного законодательства со стороны ОАО «ЭкоКомплекс-Наро-Фоминск» и 19 обращений граждан, жаловавшихся на неудовлетворительное состояние полигона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в области назвали сроки закрытия другого проблемного полигона «Кулаковский» в Чеховском районе. Предполагается начать рекультивировать свалку в 2018 году.