Тамбов, 27 сентября, 2016, 14:08 — ИА Регнум. В Тамбове осталось подключить к отоплению три детских сада. Сделать это планирую до 27 сентября. При этом в тех дошкольных учреждениях, где, по отчетам чиновников, уже должно быть тепло, температуру воздуха нельзя назвать высокой, сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

stnmedia.ru Холодно

К примеру, в детском саду «Сказка» температура воздуха не поднимается выше 20 градусов. Холодно также в детсаду «Золотой ключик». Здесь отопление не дали, при этом в помещениях не более 16 градусов тепла. Для того чтобы хоть как-то согреть малышей, воспитатели используют электрические обогреватели. Такая же температура в саду «Эврика» в проезде Достоевского.

ИА REGNUM напоминает, что решение о подключении отопления в социальных учреждениях Тамбова было принято еще 22 сентября. Тогда в пресс-службе мэрии сообщили, что тепло будет подано с 23 сентября. При этом отапливаться будут только те учреждения, которые получили паспорта готовности.

Когда тепло будет дано в жилые дома — неизвестно. При этом в соседней Рязани, а также во Владимире жилой фонд уже начал отапливаться. Тепло пришло и в квартиры некоторых воронежцев.