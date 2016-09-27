Москва, 27 сентября, 2016, 14:05 — ИА Регнум. С начала 2016 года сотрудниками Главного управления по контролю за оборотом наркотиков (ГУНК) МВД России было задержано 70 украинских граждан, поставлявших в Россию наркотики. Существует отлаженная схема: вербовщики ищут среди своих сограждан курьеров для отправки наркотиков, а затем курьеры доставляют свой товар в Россию. Об этом сообщил журналистам глава ГУНК МВД России, генерал-майор Андрей Храпов.

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«С начала года нами задержано около 70 граждан Украины, которые занимались поставкой и распространением наркотиков на территории РФ», — сказал Храпов.

Он подчеркнул, что в основном эти люди получали свой товар для доставки на украинской территории. Вербовщики ищут на Украине потенциальных курьеров среди экспедиторов, которые доставляют в Россию разные грузы. Если человек подходит для этой деятельности и соглашается на неё, его инструктируют и посылают наркотики в Россию.

«Все задержанные граждане Украины получили явки, контакты и адреса таким образом», — заявил Храпов.

По словам Храпова, в рамках профилактики распространения наркотиков в России планируется провести всероссийскую акцию «Сообщи, где торгуют смесью».

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