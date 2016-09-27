Вологда, 27 сентября, 2016, 14:04 — ИА Регнум. Решение рекомендовать кандидатуру Андрея Луценко на пост спикера Законодательного собрания было принято на конференции Вологодского регионального отделения Партии «Единая Россия» в областной столице, передает с места событий корреспондент ИА REGNUM.

vologod.er.ru Андрей Луценко

В тайном голосовании партийцев Андрей Луценко, занимавший до этого времени пост первого заместителя губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова, заручился поддержкой 140 участников конференции из 145-ти принимавших участие в голосовании.

Официальное выдвижение нового председателя парламента состоялось на установочной сессии Законодательного собрания, которая началась спустя час после конференции вологодских «единороссов». Сомневаться в окончательном утверждении политики на новый пост не приходилось, так как фракция «Единая Россия» в Законодательном Собрании региона после сентябрьских выборов получила квалификационное большинство: 25 из 34 мест.

«Два года проработав в исполнительной власти, я убедился, насколько важно взаимопонимание между двумя ветвями власти. Думаю, что и новый состав парламента будет настроен на диалог и конструктивную работу с губернатором Вологодской области, с правительством региона. Все наши усилия должны быть направлены на основную цель — улучшение жизни вологжан, социально-экономическое развитие области», — цитирует корреспондент ИА REGNUM Андрея Луценко.

Отметим, что теперь уже бывший первый заместитель губернатора займет место спикера, которое в прошлом созыве парламента занимал тяжеловес региональной политики Георгий Шевцов. Сам Георгий Егорович, бывший некогда в том числе и депутатом Государственной Думы, останется в парламенте, но уже не на руководящей позиции.

«Это — плановое решение и оно никак не связано с итогами выборов. Многие люди в партии знали об этом заранее. Нужно давать дорогу молодым. Я давно знаю Андрея Луценко, его личностные и деловые качества, так что уверен — он справится с большой ответственностью, которая сейчас ложится на его плечи», — цитирует Шевцова корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, что в единый день голосования в Вологодской области за партию «Единая Россия» проголосовали 37,21% вологжан, что на четыре процента выше, чем на выборах 2011 года. Однако этот результат все равно является одним из худших по уровню поддержки на территории РФ.