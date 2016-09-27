Тбилиси, 27 сентября, 2016, 14:03 — ИА Регнум. В интернете 27 сентября появилась новая аудиозапись беседы экс-президента Михаила Саакашвили с соратниками по «Единому национальному движению», на которой активно обсуждается тема «революционного сценария» захвата власти.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Грузии

В беседе, согласно предложенным автором записи титрам и схожести голосов собеседников, участвуют Георгий Церетели, Нугзар Циклаури, Петр Цискаришвили, Акакий Минашвили, Акакий Бобохидзе и Ирма Надирашвили.

Причем, Нугзар Циклуари уверен, что выборы в любом случае выиграют «они», то есть ныне правящая партия «Грузинская мечта», а Саакашвили и остальные члены ЕНД пытаются его переубедить и утверждают, что все решит именно революционный сценарий.

Петр Цискаришвили обильно пересыпает свою речь нецензурными выражениями и угрозами в адрес нынешних властителей. А Гиги Церетели и Акакий Минашвили уверенно соглашаются с Михаилом Саакашвили и утверждают, что ситуацию спасет именно революционный сценарий.

Акакий Бобохидзе, который, по его словам, имеет большой опыт в организации переворотов, в том числе военных, предлагает разбить на проспекте Руставели палатки месяца на 2−3, мобилизовать в них человек 200 и платить им по 10 лари в день, что обеспечит продолжительный протест.

В беседе чувствуется и расхождение с позицией Гиги Бокерия, который, судя по словам участников переговоров, предлагает создать коалицию для победы на выборах. Михаил Саакашвили с ним категорически не согласен и подчеркивает: «Кто хочет коалиции, пусть готовится к ним. У меня никакого желания создавать коалиции нет… И с кем мы должны создавать коалицию? Создадим тогда коалицию с Кахи Каладзе, Аласания, с этим, с тем…», — пояснил экс-президент.

В конечном итоге, стороны договариваются, что революция неотвратима, а подготовит для нее соответствующую обстановку телекомпания «Рустави-2».

Члены ЕНД, которые фигурируют в этой аудиозаписи, категорически опровергают подобную беседу с Михаилом Саакашвили и называют ее грубым монтажом и подделкой нынешних властей. По их утверждению, никакой революции они не планируют и собираются одержать победу на выборах законным путем. Не помнят фигурирующие в записи члены ЕНД и своей встречи или беседы с Саакашвили именно в таком составе и предполагают, что создатель этой записи взял их вырванные из контекста отдельные фразы и соединил в бездарную аудиозапись.

Не сомневаются в «революционных планах» Саакашвили и соратников представители нынешнего правительства, которые в своих публичных комментариях подчеркивают, что никакой революции они не допустят.

На аудиозапись уже откликнулась Служба госбезопасности Грузии, которая сообщила о возбуждении уголовного дела и начале расследования по статье 315-ой, часть 1-я, которая предусматривает ответственность за заговор с целью свержения или захвата власти.

«Будет установлено происхождение и действительность распространенной СМИ аудиозаписи, будут проведены все необходимые следственные действия и допрошены все лица, которые фигурируют в этой записи», — заявляют в Службе госбезопасности.

Соответствующие повестки находящиеся в Грузии соратники Саакашвили получат уже сегодня.

Как известно, парламентские выборы в Грузии назначены на 8 октября.