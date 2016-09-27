Великий Новгород, 27 сентября, 2016, 14:02 — ИА Регнум. В Великом Новгороде бывший председатель студенческого союза Новгородского государственного университета Антон Шубников предстанет перед судом по обвинению в систематических хищениях стипендий. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Новгородской области, уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ направлено в Новгородский районный суд для рассмотрения по существу.

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Следствие полагает, что Шубников с 2013 по 2015 годы систематически включал в приказы проректора по учебной работе о назначении повышенных стипендий в размере не менее 5 тысяч рублей ежемесячно определённых студентов — от 8 до 10 человек. «Под предлогом необходимости финансирования таким образом студенческого союза университета полученные студентами денежные средства передавались Шубникову, который распоряжался ими по своему усмотрению», — сообщили в прокуратуре.

Преступление было выявлено региональным управлением ФСБ России. Общая сумма причиненного университету ущерба составила более 800 тысяч рублей.

«Вину в совершенном преступлении обвиняемый признал в полном объёме», — сообщили в прокуратуре Новгородской области.

Напомним, в 2013—2015 годах Шубников возглавлял Новгородское отделение «Молодой гвардии «Единой России».