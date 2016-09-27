Москва, 27 сентября, 2016, 13:55 — ИА Регнум. Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу адвокатов врио начальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД полковника Дмитрия Захарченко о переводе его под домашний арест, сообщает «Эхо Москвы».

Еженедельный журнал Жизнь и суд, СПб, №12, март 1916 года

Таким образом, Мосгорсуд признал законным решение Пресненского суда Москвы об аресте Захарченко. Полковник МВД обвиняется по трем статьям УК РФ, в том числе в получение взятки и злоупотреблении полномочиями.

На суде Захарченко заявил, что намерен оказать содействие следствию и не собирается скрываться или давить на свидетелей. Адвокаты обвиняемого заявили, что в материалах дела нет доказательств причастности Захарченко к преступлениям, кроме оперативной справки от ФСБ.

Напомним, полковник МВД России Захарченко был задержали 9 сентября 2016 года по подозрению в получении взятки в размере семь миллионов рублей. В рамках расследования уголовного дела у него были изъяты 20 млн рублей, а затем — ещё порядка $120 млн и €2 млн.

Суд арестовал Захарченко. Сам полковник заявил, что предъявленные ему обвинения безосновательны. «Все эти обвинения были против меня сфабрикованы, чтобы меня подставить, сместить с должности», — сказал он.