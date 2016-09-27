Анкара, 27 сентября, 2016, 13:53 — ИА Регнум. 87 сотрудников разведки, обвиняемых в связях с деятельностью оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, уволили в Турции. Такое решение, как передает RT, приняла Национальная разведывательная организация Турции (MIT).

weekendworldnews.com Фетхуллах Гюлен

«Всего по подозрению в связях с организацией Гюлена MIT отстранила от работы 141 сотрудника, в отношении 100 расследование закончено», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что против 52 из 87 уволенных сотрудников разведки уже возбуждены уголовные дела.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, попытка государственного переворота в Турции была совершена менее чем через 2 недели после того, как президент Реджеп Эрдоган отправил сигнал в Москву о готовности идти на компромисс и принести извинения за инцидент с бомбардировщиком Су-24.

После того, как силовикам Турции удалось справиться с мятежниками, Эрдоган заявил, что переворот — дело рук Гюлена и его последователей. Также Эрдоган заявил, что Запад помогал мятежникам.