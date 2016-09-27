Москва, 27 сентября, 2016, 13:49 — ИА Регнум. Необходимо создавать стимулы для того, чтобы российские компании занимались экспортом. Об этом 27 сентября в ходе заседания президиума Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Но тянуть за уши не надо», — сказал Медведев.

По его словам, на сегодняшний день качественных изменений в экспортной структуре не случилось.

Медведев призвал выйти на темпы прироста экспорта несырьевых товаров на уровне не менее 7% ежегодно: «Нужно выйти на темпы прироста объемов экспорта несырьевых товаров на не менее 7% в год в стоимостном выражении. Задача довольно амбициозная».

Глава правительства уверен, что для того, чтобы добиться более выгодных условий для российских предприятий, «нужно встраиваться в кооперационные цепочки, добиваться особых торговых режимов с отдельными странами или объединениями»: «Мы такую работу ведем, в том числе в рамках ЕврАзЭС, в многосторонних форматах, типа АСЕАН, БРИКС. Все это нужно теснее увязывать с интересами бизнеса».