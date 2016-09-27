Санкт-Петербург, 27 сентября, 2016, 14:04 — ИА Регнум. К комитету по культуре Санкт-Петербурга будет подан иск о демонтаже незаконно установленной доски Карлу Маннергейму. Одновременно будет обжаловано сегодняшнее решение Смольнинского районного суда об отказе в иске к правительству Санкт-Петербурга в связи с появлением мемориальной доски союзнику Гитлера. Об этом по окончании процесса сообщил представлявший интересы истца Павла Кузнецова адвокат Илья Ремесло, передает корреспондент ИА REGNUM.

Доска Маннергейму

Он заявил, что не удивлен отказом в удовлетворении иска. «Уже на первом заседании было видно, что суд ищет выход из этой ситуации с минимальным ущербом не для города, а, к сожалению, для авторитета государственной власти», — сказал адвокат.

Он напомнил, что в ходе заседания 27 сентября были отклонены два ходатайства со стороны истца — о привлечении комитета по культуре в качестве соответчика и о привлечении в качестве свидетелей министра культуры РФ Владимира Мединского и вице-губернатора Петербурга Александра Говорунова, которые участвовали в открытии доски 16 июня 2016 года.

«Ответчик говорит, что вице-губернатор Говорунов присутствовал, как частное лицо. Ну, хорошо, давайте вызовем Говорунова и выясним, официально ли устанавливалась доска или частными лицами: стихийно солдаты пришли, Говорунов, Мединский и прочие лица. Но это суд тоже не дает нам делать. Видим, что суд далек от беспристрастности», — заявил Ремесло после судебного заседания.

По словам адвоката, по итогам рассмотрения этого дела в суде апелляционной инстанции, куда он намерен обратиться, также будет подан самостоятельный иск к комитету по культуре.

«Будем, безусловно, обжаловать данное решение. Основным доводом будет являться то, что суд не выполнил свою прямую обязанность, предусмотренную статьей 43 (Кодекса административного судопроизводства РФ, — прим. ред.), — не привлек того, ответчика, которого считает надлежащим», — сказал Ремесло.

«Правда в том, что никаких документов нет. Это официально признал ответчик в отзыве. Выходит, что доска появилась «из воздуха». Какая разница, кто её установил? Вынесите решение о демонтаже», — подчеркнул Ремесло.

«Отказ принять уточнения иска, привлечь соответчика — базовые процессуальные основы. Такого беспредела не видел никогда», — добавил позже адвокат в своем микроблоге.

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Напомним, Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга 27 сентября отказал в удовлетворении иска к правительству города, в котором истец требовал признать незаконными действия или бездействие властей в связи с появлением доски Карлу Маннергейму на фасаде здания на Захарьевской улице.

«Суд полагает невозможным признать незаконными действия, которых правительство не совершало», — пояснила судья Татьяна Матусяк свое решение.

Добавим также, что комиссия, созданная в комитете по культуре Санкт-Петербурга для «проверки обстоятельств» появления доски финскому маршалу Карлу Маннергейму в центре города на Неве, должна «в срок до 14.10.2016 подготовить справку по результатам проведенной проверки».