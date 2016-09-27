Комитету по культуре Петербурга вчинят иск о демонтаже доски Маннергейму
Санкт-Петербург, 27 сентября, 2016, 14:04 — ИА Регнум. К комитету по культуре Санкт-Петербурга будет подан иск о демонтаже незаконно установленной доски Карлу Маннергейму. Одновременно будет обжаловано сегодняшнее решение Смольнинского районного суда об отказе в иске к правительству Санкт-Петербурга в связи с появлением мемориальной доски союзнику Гитлера. Об этом по окончании процесса сообщил представлявший интересы истца Павла Кузнецова адвокат Илья Ремесло, передает корреспондент ИА REGNUM.
Он заявил, что не удивлен отказом в удовлетворении иска. «Уже на первом заседании было видно, что суд ищет выход из этой ситуации с минимальным ущербом не для города, а, к сожалению, для авторитета государственной власти», — сказал адвокат.
Он напомнил, что в ходе заседания 27 сентября были отклонены два ходатайства со стороны истца — о привлечении комитета по культуре в качестве соответчика и о привлечении в качестве свидетелей министра культуры РФ Владимира Мединского и вице-губернатора Петербурга Александра Говорунова, которые участвовали в открытии доски 16 июня 2016 года.
«Ответчик говорит, что вице-губернатор Говорунов присутствовал, как частное лицо. Ну, хорошо, давайте вызовем Говорунова и выясним, официально ли устанавливалась доска или частными лицами: стихийно солдаты пришли, Говорунов, Мединский и прочие лица. Но это суд тоже не дает нам делать. Видим, что суд далек от беспристрастности», — заявил Ремесло после судебного заседания.
По словам адвоката, по итогам рассмотрения этого дела в суде апелляционной инстанции, куда он намерен обратиться, также будет подан самостоятельный иск к комитету по культуре.
«Будем, безусловно, обжаловать данное решение. Основным доводом будет являться то, что суд не выполнил свою прямую обязанность, предусмотренную статьей 43 (Кодекса административного судопроизводства РФ, — прим. ред.), — не привлек того, ответчика, которого считает надлежащим», — сказал Ремесло.
«Правда в том, что никаких документов нет. Это официально признал ответчик в отзыве. Выходит, что доска появилась «из воздуха». Какая разница, кто её установил? Вынесите решение о демонтаже», — подчеркнул Ремесло.
«Отказ принять уточнения иска, привлечь соответчика — базовые процессуальные основы. Такого беспредела не видел никогда», — добавил позже адвокат в своем микроблоге.
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Напомним, Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга 27 сентября отказал в удовлетворении иска к правительству города, в котором истец требовал признать незаконными действия или бездействие властей в связи с появлением доски Карлу Маннергейму на фасаде здания на Захарьевской улице.
«Суд полагает невозможным признать незаконными действия, которых правительство не совершало», — пояснила судья Татьяна Матусяк свое решение.
Добавим также, что комиссия, созданная в комитете по культуре Санкт-Петербурга для «проверки обстоятельств» появления доски финскому маршалу Карлу Маннергейму в центре города на Неве, должна «в срок до 14.10.2016 подготовить справку по результатам проведенной проверки».