Ростов-на-Дону, 27 сентября, 2016, 13:46 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону систему безналичной оплаты за проезд в общественном транспорте доведут до ума. Модернизацией займутся московские специалисты. Компания соответствует всем предъявляемым требованиям, передает корреспондент ИА REGNUM 27 сентября.

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Конкурсная комиссия рассмотрела две поданные заявки. Среди них — таганрогская компания ООО «ИВИС Технолоджис» и столичная фирма ООО «Агентство Развития Платёжных Систем (АРПС)».

Как сообщает портал rostov-transport.info, компания-победительница зарегистрирована в Москве 14 июля 2015 года. Основным видом деятельности компании является консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники. За плечами специалистов — внедрение системы безналичной оплаты в шести российских городах.

Столичная фирма гарантирует семь лет бесперебойной работы оборудования. Согласно заявке, пополнить карты можно будет на 70 точках. Оборудование должно быть установлено менее, чем за полгода.

Напомним, что система безналичной оплаты за проезд в донской столицы была введена еще в 2014 году. К ним были автобусы и троллейбусы, а также установлены 10 терминалов пополнения транспортных карт.