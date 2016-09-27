Киев, 27 сентября, 2016, 13:43 — ИА Регнум.



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В августе 2016 года украинская таможня увеличила плановые поступления в бюджет Украины на 2,3 млрд грн (88 млн долл). Об этом 27 сентября на заседании украинского правительства заявил премьер-министр Владимир Гройсман, передает ИА REGNUM.

Он сообщил, что это стало возможным благодаря переходу украинской таможни на работу по системе «единого окна» и активизации борьбы с контрабандой. «Уже есть «единое окно», начинает работу межрегиональная таможня, запущена «таможенная сотня», которая сейчас работает. Я думаю, что мы скоро должны услышать результаты работы таможенной сотни с точки зрения препятствия контрабанды на Украину. Но, уже сегодня можно сказать, что в августе произошел рост поступлений от работы украинской таможни… План был 19 млрд (733 млн долл). Мы получили 21 млрд, это означает, что более чем 2 млрд 340 млн попали в государственную казну в счет того, что мы уничтожаем сделки, которые происходят в таможне. Но там еще все только в начале, там много чего надо изменить», — рассказал Гройсман.

При этом премьер поручил до конца 2016 года упразднить окна контроля на украинских таможнях. «Нечего людям, которые путешествуют, выходить из машины и бегать с документами и стоять перед этим окошком, где каждый подходит и кланяется перед таможенниками и пограничниками. Так не будет. Поэтому, пожалуйста, к новому году переделайте всю систему. Пришел пограничник, взял паспорт, пошел, сделал свою работу, таможенник подошел, посмотрел к автомобилю, если надо, и поехали дальше. Этот двойной контроль не нужен, давайте забирать эту советчину из системы обслуживания людей», — призвал Гройсман.

Он призвал руководство Государственной фискальной службы, Пограничной службы и местные власти создать комфортные условия для людей, которые пересекают пункты пересечения украинской границы. «Мы видим статистику, у нас есть очереди, в которых стоят живые люди. На таможне в любой стране очереди — это обычное дело. Но там есть человеческие условия. Простите, туалет, чистота, медпункт. У нас — чистый бардак. Ни в туалет сходить, никаких условий, чтобы нормально подождать. Поэтому это требование мое к ГФС, к Пограничной службе будет поручение, председателям областных и районных администраций, где есть пункты пересечения — наведите там порядок. По-человечески, чтобы люди чувствовали, что о них кто-то думает», — сказал Гройсман.

По его словам, к реформированию украинской таможни были привлечены эксперты из США. «По результатам визита в США я обратился за поддержкой в реформе украинской таможни. И фактически на прошлой неделе уже состоялась финальная часть отчета, обнародование дорожной карты наших американских коллег, которые работали по несколько недель и летом, и сейчас работают, очень четкий план действий по реформе украинской таможни. Фактически в ближайшее время мы его утверждаем и дальше уже будут более системные шаги по наведению порядка на украинской таможне. Я бы очень хотел, чтобы мы изменили систему, и система работала прозрачно и эффективно, независимо от того, кто ей управляет», — уточнил Гройсман.

В свою очередь, глава Министерства финансов Украины Александр Данилюк признал наличие проблем в работе системы «единого окна» на таможне. «На самом деле, сейчас существуют проблемы. Они в части других органов, участвующих в процедуре растаможки. Достаточно плохо идет взаимодействие — иногда не успевают не только за три часа (оформить документы — прим. ИА REGNUM ), а также за три дня. Поэтому бизнес еще много где работает по-старому. Это им ускоряет процедуру», — сказал Данилюк.

В то же время Гройсман пообещал усилить ответственность чиновников экономической инспекции и Госпотребслужбы за неспособность скоординировать работу с таможней. «Я не буду терпеть чиновников на местах, те, которые не способны организовать работу», — заверил он.

Напомним, 8 июня правительство приняло решение о создании Межведомственного целевого центра и 20 мобильных групп для организации борьбы с коррупцией на украинской таможне. С августа на Украине на пунктах таможенного контроля заработала система «единого окна», которая считается наиболее эффективной во время импортно-экспортных операций или транзита.