Тамбов, 27 сентября, 2016, 13:41 — ИА Регнум. В отношении экс-судьи из Тамбовской области будет возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ — «Получение взятки». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области, ранее Высшая квалификационная коллегия судей рассмотрела представление главы ведомства Александра Бастрыкина и лишила судью неприкосновенности.

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По версии следствия, бывший судья Арбитражного суда Тамбовской области вынес решение о взыскании 8 млн рублей с одной строительной фирмы в пользу другой. Через полмесяца после суда, он решил, что может заработать и предложил ответчику отсрочку в исполнении дела. За свои услуги он попросил 200 тысяч рублей. Свое обещание он выполнил, однако решил заодно вынести решение об отказе в обеспечении иска взыскателя. Это обошлось представителю компании еще в 100 тысяч рублей.

ИА REGNUM напоминает, что Александр Бастрыкин обратился в коллегию в начале сентября.