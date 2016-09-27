Москва, 27 сентября, 2016, 13:40 — ИА Регнум. Во время обыска в автомобиле фигуранта уголовного дела о коррупции, заместителя начальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрия Захарченко найдены 13 миллионов рублей, $170 тысяч и пять тысяч евро. Такое заявление сделал прокурор на заседании в Московском городском суде, передаёт RT.

Pictures of Money Деньги

«В ходе обыска на работе Захарченко в помойном ведре туалета был найден ключ от автомобиля «Акура», где нашли его паспорта и деньги, — 13 млн рублей, $170 тысяч и €5 тысяч», — сообщил прокурор.

Напомним, полковник МВД России Захарченко был задержан 9 сентября 2016 года по подозрению в получении взятки в размере семь миллионов рублей. В рамках расследования уголовного дела у него были изъяты 20 млн рублей, а затем — ещё порядка $120 млн и €2 млн.

Суд арестовал Захарченко. Сам полковник заявил, что предъявленные ему обвинения безосновательны. «Все эти обвинения были против меня сфабрикованы, чтобы меня подставить, сместить с должности», — сказал он.