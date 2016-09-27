Вашингтон, 27 сентября, 2016, 13:39 — ИА Регнум. Компания Google анонсировала скорый выпуск нового приложения YouTube Go, с помощью которого пользователи смогут скачивать видео с портала YouTube, говорится в официальном блоге YouTube.

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Приложение, позволяющее скачивать ролики на телефон и отправлять их другим пользователям по Bluetooth, ориентировано в первую очередь на те страны, где есть проблемы с интернетом. Например, Индию, где интернет либо дорог, либо ограничен.

Пока не уточняются страны и платформы, на которых будет доступно приложение YouTube Go. Также неизвестна дата выпуска приложения.