Вашингтон, 27 сентября, 2016, 13:30 — ИА Регнум. Новый фильм о супергерое Бэтмене, над которым в качестве режиссера и сценариста работает актер Бен Аффлек, выйдет на экраны весной 2018 года, об этом заявил директор «Time Warner» Джефф Беукс, сообщает Film.ru.

Clker-Free-Vector-Images Логотип Бэтмена

В ходе конференции Goldman Sachs Communacopia Беукс рассказал, что именно Аффлеку принадлежит заслуга «перезапуска» Человека-летучей мыши как персонажа в боевике «Лига справедливости». Беукс добавил, что, по словам Аффлека, на завершение работы над сценарием и съемками картины потребуется еще через полтора года.

Тем не менее, точная дата премьеры, как и актерский состав картины, пока не называется. Известно лишь, что главного суперзлодея Дэфстроука, или Слэйда Уилсона, сыграет актер Джо Манганьелло. В главной роли снимется сам Бен Аффлек. Над сценарием картины работает также Джефф Джонс.