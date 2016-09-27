Москва, 27 сентября, 2016, 13:27 — ИА Регнум. Заморозка части накопительной пенсии в 2017 году не обсуждается, заверила замглавы правительства РФ Ольга Голодец.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

«Такого нет. Бюджет уже настолько сверстан, что мы говорим о том, что все деньги, которые собираются в Пенсионном фонде, будут направлены на пенсионеров», — сказала Голодец.

Кроме того, вице-премьер также сообщила о том, что предложения Минфина и ЦБ по реформированию накопительной части пенсии пока не поступали официально в правительство.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, правительство рассматривает возможность частичной разморозки накопительной части пенсий в 2017 году — до 1%, а с 2018 года предлагается постепенно восстанавливать накопительную часть тарифа страховых взносов до установленных 6%.

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