Ярославль, 27 сентября, 2016, 13:25 — ИА Регнум. 27 сентября Ярославская областная дума приняла в первом чтении законопроект, ограничивающий круг предпринимателей, работающих по упрощенной системе налогообложения и имеющих льготную налоговую ставку. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Альфир Бакиров

Законопроект был внесен губернатором региона в конце мая этого года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проект закона предусматривает право на налоговую ставку в 5 и 10% от доходов за вычетом прямых расходов, а также 4% от доходов только для тех организаций и предпринимателей, которые не имеют задолженности по налогам в консолидированный бюджет Ярославской области. Еще одним требованием станет «белая» зарплата, которая в среднем в расчете на одного работника должна будет составлять не менее двукратного размера минимальной заработной платы, установленного в Ярославской области. Те предприниматели, которые в среднем платят меньше двух МРОТ, потеряют право на упрощенную систему налогообложения.

Ограничения коснутся организаций и предпринимателей, работающих в таких отраслях как сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, рыболовство, рыбоводство, обрабатывающие производства, строительство и ряде других.

По словам уполномоченного по правам предпринимателей в Ярославской области Альфира Бакирова, законопроект не соответствует нормам федерального законодательства и нарушает права отдельных категорий предпринимателей.

«У нас была установлена практика с 2001 года, что обсуждая решение, касающееся большой массы предпринимателей, мы ставим всех в равные конкурентные условия, а не выделяем отдельную категорию. В Ярославской области 52 тысячи предпринимателей, а по данным ФНС, новая система востребована всего лишь у 75! Бюджетные решения нельзя принимать для столь малого количества бизнес-субъектов. И вообще, почему остальные не хотят воспользоваться новой системой? Значит, тут что-то не так, и надо разбираться», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM Альфир Бакиров.

В преддверии рассмотрения законопроекта аппарат ярославского бизнес-омбудсмена представил в региональную думу отрицательное заключение на законопроект. С критикой этой законодательной инициативы Альфир Бакиров выступал и прежде, настаивая на том, что проект нарушает нормы федерального законодательства и его применение на практике будет невозможным.

«Две минималки — это более 16 тысяч рублей. Какие основания для таких ограничений? Что предприниматели не платят «белую» зарплату? Так они и так ее платить не будут — 20% экономики не работает. А всем ли работникам бюджетных учреждений такую зарплату платят — например, нянечкам в детском саду, библиотекарям? Нет. Так начните с себя. Кроме того, есть и чист технические моменты: дата начисления налогов (31 декабря) не совпадает с датой их уплаты (31 марта). Таким образом, по итогам налогового периода у всех налогоплательщиков имеется задолженность перед бюджетом. А ввиду долгов предприниматели автоматически лишаются привилегий», — отметил Альфир Бакиров.

Впрочем, пока бизнес-омбудсмен и депутаты ищут компромисс. Как пояснил корреспонденту ИА REGNUM Альфир Бакиров, во втором чтении Ярославская областная дума рассмотрит формулировки ФНС, которые выглядят «более корректными по сравнению с позицией департамента финансов».

«Кроме того, мы должны понимать, что это инициатива прежнего руководства области, и я буду на этом настаивать», — резюмировал ярославский бизнес-омбудсмен.