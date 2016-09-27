Стамбул, Турция, 27 сентября, 2016, 13:24 — ИА Регнум. «Финал четырех» баскетбольной Евролиги сезона-2016/17 пройдет на арене «Синан Эрдем» в Стамбуле. Об этом, как передает «Матч ТВ», сообщил президент Евролиги Жорди Бертомеу.

Синан Эрдем Даум

«Финал пройдет в Стамбуле, — говорит он. — Турецкие болельщики увидят четыре сильнейших клуба».

При этом глава Евролиги добавил, что «Финал четырех» 2017 года станет лучшим в истории турнира.

«Новый сезон станет историческим, — отметил Бертомеу. — Турнир сменил формат — лучшие команды Европы будут играть друг против друга на протяжении всего сезона. И мы продолжим в плей-офф, который, как обычно, закончится «Финалом четырех».