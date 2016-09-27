Домодедово, Московская область, 27 сентября, 2016, 13:24 — ИА Регнум. В Подмосковье следователи возбудили уголовное дело против 37-летнего грузчика одного из магазинов по статье «Причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека», сообщает региональный главк СКР.

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Инцидент произошел в Домодедово вечером 21 сентября. По версии следствия, сотрудники охраны магазина заподозрили двух мужчин в попытке украсть бутылку водки. Мужчины начали вести себя агрессивно, когда на выходе охрана потребовала оплатить спиртное.

Началась драка, в ходе которой один из мужчин задел присутствующего при драке грузчика магазина. В ответ грузчик ударил обидчика несколько раз ногой в живот. Спустя сутки, пострадавший обратился в больницу, через несколько дней он скончался закрытой травмы живота с разрывом селезенки.

Грузчик магазина задержан и допрошен в качестве подозреваемого, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. По данным Life, конфликт произошел в магазине «Я любимый».