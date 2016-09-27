Брянск, 27 сентября, 2016, 13:22 — ИА Регнум. В Брянской области уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ выше эпидемиологического порога на 20%, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. Причем, по сравнению с предыдущей неделей заболевших стало в полтора раза больше. Сейчас зарегистрировано 6,4 тысячи случаев ОРВИ.

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Порог эпидемии превышен в возрастных группах от нуля до двух лет (на 7%), от трех до шести лет (на 16%) и в группе от семи до четырнадцати лет (на 18%). При этом заболеваемость среди взрослого населения пока на 30% ниже эпидемиологической отметки.

«В Брянске заболеваемость ОРВИ ниже уровня эпидемического порога как среди совокупного населения на 26%, так и во всех возрастных группах. По сравнению с предыдущей неделей произошел рост заболеваемости среди населения на 15%», — говорится в сообщении управления.

ИА REGNUM отмечает, что сейчас в области проходит прививочная кампания. По последним данным, привито более 111 тысяч человек. Это примерно 33% от плана.