Великий Новгород, 27 сентября, 2016, 13:21 — ИА Регнум. ПАО «Ростелеком» взыскивает в суде задолженность в сумме 348,8 млн рублей за создание в регионе комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Арбитражного суда Новгородской области, куда «Ростелеком» обратился с иском, ответчиком выступает государственное областное казённое учреждение «Управление автомобильных дорог Новгородской области «Новгородавтодор».

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При этом при недостаточности денежных средств у «Новгородавтодора» истец намерен взыскать их с Новгородской области в лице регионального департамента транспорта и дорожного хозяйства.

В иске «Ростелеком» указывает на то, что договор на создание комплексов был заключён в феврале 2015 года с государственным областным автономным учреждением «Агентство развития Новгородской области», при этом 31 декабря 2015 года обязанности заказчика по исполнению этого договора принял на себя «Новгородавтодор».

Сейчас это соглашение оспаривает департамент транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области — он также обратился в Арбитраж с иском 22 сентября. «В иске департамент указал, что заключенный договор не был обеспечен лимитами бюджетных обязательств, оплата по нему предполагалась за счёт средств, поступаемых в бюджет области от штрафных санкций за нарушения правил дорожного движения», — отметили в пресс-службе суда.

Оба иска будут рассматриваться в суде в октябре.

Отметим, что в январе 2016 года в законности закупки «Агентством развития Новгородской области» аппаратно-программного комплекса фиксации нарушений правил дорожного движения усомнился новгородский антикоррупционный центр «Трансперенси Интернешнл — Р». Стоимость закупки составляла 733,4 млн рублей, и в центре отмечали, что «Агентство развития Новгородской области» является ненадлежащим заказчиком, а его финансирование в 2015 году составляет всего 2,7 млн рублей.

Напомним также, что проект по созданию в Новгородской области комплекса автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения с использованием средств фотовидеофиксации планировалось реализовать к февралю 2018 года. На первом этапе видеокамеры устанавливали в Великом Новгороде. В рамках второго этапа их планировали разместить на трассах М-10 (Москва — Санкт-Петербург) и А-116 (Великий Новгород — Псков). Предполагалось, что вся система будет включать в себя 32 стационарных рубежа и 34 передвижных комплекса видеонаблюдения.

Проект курировал бывший вице-губернатор Новгородской области Виктор Нечаев, задержанный со взяткой в Москве в августе 2015 года и летом нынешнего года приговорённый Басманным судом Москвы за мошенничество к 3,5 годам колонии.