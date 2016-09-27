Астана, 27 сентября, 2016, 13:20 — ИА Регнум. За оскорбление пограничника гражданину Казахстана дали полгода колонии общего режима, сообщает сегодня, 27 сентября, Пограничная служба Комитета национальной безопасности республики.

usman48.ru Забор исправительной колонии

Инцидент произошел 12 августа текущего года. Ербол Мадиулы следовал из Казахстана в Международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос». При переходе границы казахстанец отказался предъявить документы, а затем и вовсе ударил в лицо контролера пункта пропуска, который находился в пограничном наряде, уточняет Погранслужба.

Суд Панфиловского района Алма-Атинской области признал задиристого казахстанца виновным и назначил Ерболу Мадиулы наказание в виде лишения свободы на срок 6 месяцев колонии общего режима.

Добавим, казахстанцы в целом стали чаще оказывать сопротивление представителям правоохранительных органов. По данным МВД, за 2015 год и 5 месяцев 2016 года заведено более 700 уголовных дел по фактам оказания сопротивления полицейским при исполнении. Вместе с тем с января по июнь 2016 года граждане написали 10 000 жалоб и заявлений на неправомерные действия со стороны сотрудников МВД.