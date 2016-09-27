Ударившему пограничника казахстанцу дали 6 месяцев колонии
Астана, 27 сентября, 2016, 13:20 — ИА Регнум. За оскорбление пограничника гражданину Казахстана дали полгода колонии общего режима, сообщает сегодня, 27 сентября, Пограничная служба Комитета национальной безопасности республики.
Инцидент произошел 12 августа текущего года. Ербол Мадиулы следовал из Казахстана в Международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос». При переходе границы казахстанец отказался предъявить документы, а затем и вовсе ударил в лицо контролера пункта пропуска, который находился в пограничном наряде, уточняет Погранслужба.
Суд Панфиловского района Алма-Атинской области признал задиристого казахстанца виновным и назначил Ерболу Мадиулы наказание в виде лишения свободы на срок 6 месяцев колонии общего режима.
Добавим, казахстанцы в целом стали чаще оказывать сопротивление представителям правоохранительных органов. По данным МВД, за 2015 год и 5 месяцев 2016 года заведено более 700 уголовных дел по фактам оказания сопротивления полицейским при исполнении. Вместе с тем с января по июнь 2016 года граждане написали 10 000 жалоб и заявлений на неправомерные действия со стороны сотрудников МВД.