Волгоград, 27 сентября, 2016, 13:18 — ИА Регнум. В Волгограде очередные жертвы недобросовестного застройщика взывают о помощи. На этот раз внимание к своей проблеме решили привлечь дольщики 14-этажного жилого дома ЖК «Семь пятниц», расположенного по ул. Вучетича, 27, застройщиком которого является ООО «Универсал-Строй». Самостоятельные попытки призвать к ответу застройщика у будущих собственников квартир пока успехом не увенчались. Сбор подписей под обращением на имя губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова и президента РФ Владимира Путина отчаявшиеся дольщики объявили два дня назад в интернете, опубликовав петицию на популярной платформе для гражданских инициатив, передает корреспондент ИА REGNUM 27 сентября.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Стройка

По словам автора обращения, «строительство жилищного комплекса и продажа квартир начались летом 2014 года. На тот момент был только выкопан котлован. В таком состоянии и до сих пор находится «строительство». В феврале 2016 года застройщик устроил собрание для дольщиков, предлагал перевестись в жилищный кооператив, рассказывал, сколько он потратил на покупку свай, и обещал строительство весной 2016 года. До сих пор стройка стоит, огороженная забором, заросшая травой».

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Сдачи дома ко второму кварталу текущего года, как это было указано в договоре, дольщики не дождались. Еще весной «Универсал-Строй» отправил письма участникам долевого строительства о продлении договора до 4-го квартала 2017 года.

Несмотря на нарушение сроков сдачи, собственники будущих метров готовы ждать еще больше года. Однако подписать новый договор они не имеют возможности: «Застройщик не выходит на связь, в офисах никого нет, телефоны отключены».

Последний раз дольщики видели застройщика в апреле текущего года на совместной встрече в Стройнадзоре. Однако никаких пояснений от него горожане не получили, представитель стройфирмы просто молчал.

«Больше встреч с ним не было. Директоров сменилось уже трое. Нам надоел этот беспредел. Часть дольщиков были застрахованы в ООО «Страховая компания «Советская» (г. Санкт-Петербург), у которой отобрали лицензию, а у дольщиков подошел к концу договор долевого участия», — поясняют подписанты.

По данным прокуратуры, ООО «Универсал-Строй» денежные средства дольщиков расходовало по нецелевому назначению. В августе — сентябре слушалось дело в суде о банкротстве. Компания с долгами расплатилась и избежала банкротства, однако стройка не началась, а сам застройщик, по словам активистов, молчит, на связь не выходит и не выполняет своих договорных обязательств.

Дольщики, большая часть из которых — семьи с маленькими детьми, пенсионеры, обращаются в главе региона с просьбой помочь в решении дела с недобросовестным застройщиком.

На момент публикации свои подписи под петицией уже поставили более 90 человек.

Добавим, что собственники квартир другого жилищного комплекса «Комарово» в Советском районе Волгограда свои квадратные метры уже получили, однако у них возникли другие проблемы — с транспортной доступностью и освещением.

Жители комплекса жалуются на то, что от их ЖК ходит только маршрутное такси, на котором без пересадок нельзя добраться даже до соседних районов — Ворошиловского и Кировского, а по утрам в будние дни приходится выстаивать длинные очереди, чтобы сесть на маршрутку.

Дойти пешком до Университетского проспекта, по словам подписантов, также не предоставляется возможным: дороги все разбиты, а по улицам Качуевской, Казахской и Тимирязева отсутствует освещение. Жалуются жители и на стаи собак, обитающие близ их жилищного комплекса. Помощи в решении их проблемы горожане намерены попросить у главы администрации Волгограда, зампредседателя комитета транспорта, промышленности и связи, а также губернатора Волгоградской области. Подписи под соответствующей петицией поставили более 210 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, надежда на то, что проблемный дом, возведение которого было заморожено пять лет назад, будет достроен, появилась у дольщиков многоэтажки по улице Лавочкина, 7 в Ворошиловском районе областного центра. Стройку возобновило ООО «Строительная компания «Пересвет-Юг». Новые квартиры участники долевого строительства получат в конце следующего года — к этому сроку планируется сдать объект в эксплуатацию.