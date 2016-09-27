Симферополь, 9 апреля, 2020, 11:57 — ИА Регнум. В Крыму будут в одностороннем порядке отзывать подтверждения на право осуществления деятельности предприятий, которые нарушают ограничительные меры по профилактике COVID-19. Об этом 9 апреля на заседании штаба по предотвращению распространения новой инфекции заявил председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк.

«Внесены дополнения в части применения мер к организациям, нарушающим меры по профилактике новой коронавирусной инфекции. В одностороннем порядке профильные министерства, если выявлено нарушение на предприятии, которые ведут деятельность, отзывают подтверждения на право осуществления деятельности. Также в добровольном порядке будет инициировано прекращение деятельности предприятия в целом», — отметил Гоцанюк.

Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму зарегистрировано уже 26 случаев заболевания COVID-19. 20 случаев завозные, шесть — местные, из трех семейных очагов. Семь человек выздоровели и были выписаны из инфекционных стационаров.