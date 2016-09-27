Вильнюс, 27 сентября, 2016, 13:13 — ИА Регнум. Покинувшая Литву очередная семья беженцев до этого уже начала жить самостоятельно, глава семьи работал на стройке. Где они сейчас — неизвестно, сообщает новостная служба телеканала LNK.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Беженцы

Семья сирийцев несколько месяцев назад приехала в Литву из лагеря для беженцев, находящегося в Турции. Кураторы из Красного Креста неделю назад обнаружили, что их уже нет в стране. Еще три недели эта семья будет получать литовские пособия, если не вернется, выплата будет остановлена.

«Они успешно работали, у них была работа, ее нашли. Не жаловались, до этого момента никаких жалоб от них мы не получали», — сказал вице-министр соцзащиты и труда Альгирдас Шешелгис.

Caritas, отвечающий за интеграцию безработных, говорит, что беженцев, которые покидают Литву, надо понять — перед тем как они сюда едут, они мало что знают о стране, думают, что выплаты и зарплаты здесь такие же, как и в Германии.

«Приехав, люди в первые недели знакомятся с ситуацией, с системой труда в Литве, с экономической ситуацией, культурой и так далее. Люди испытывают шок, и это абсолютно естественный процесс, большая часть переживает шок», — сказала глава программы по интеграции иностранцев Caritаs Илма Скуодене.

Другая семья мигрантов — иракцев — уже несколько месяцев находится в Швеции. Эта семья уже не получает литовские пособия, но еще сохранила юридическую защиту. Департамент миграции разрешает беженцам покидать Литву на полгода.

Литва обязалась в течение двух лет принять 1105 беженцев, которые бегут от насилия в Сирии и Ираке. Сейчас в Литве находятся около 100 человек с таким статусом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, другая семья беженцев из Сирии потребовала переселения в Канаду, поскольку на низкие пособия, по их словам, в Литве жить невозможно, а глава семейства якобы не может работать по состоянию здоровья.

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