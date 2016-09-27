Москва, 27 сентября, 2016, 13:11 — ИА Регнум. Официальный курс доллара на 28 сентября составляет 63,6921 рубля, американская валюта опустилась на 45,85 копейки, сообщает ЦБ РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар, евро и рубль

Стоимость евро по официальному курсу упала на 41,95 копейки. Теперь официальная валюта 19 государств «еврозоны» стоит 71,6409 рубля.

Бивалютная корзина (0,55 доллара и 0,45 евро), согласно официальному курсу, подешевела на 44,09 копейки. Ее стоимость составляет 67,6409 рубля.