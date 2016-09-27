Представленное на параде вооружение принадлежит ВС Армении: посол РФ
Ереван, 27 сентября, 2016, 13:10 — ИА Регнум. Всё оружие, представленное на военном параде, приуроченном к 25-летию Независимости Армении, 21 сентября, принадлежит Вооруженным силам Армении, заявил посол России в Армении Иван Волынкин, комментируя агентству АрмИнфо муссируемую в СМИ информацию о том, что часть вооружения, представленная на параде, якобы не принадлежит армянской стороне, а часть из них, в частности комплексы «Искандеры» — это бутафория.
«Ходят слухи, что это якобы представленное на параде вооружение не принадлежит Армении, что это российское вооружение. Это совершенно не так. На этот вопрос дало официальный ответ Минобороны Армении — оно все полностью принадлежит вооруженным силам Армении», — отметил дипломат.
По его словам, Россию и Армении связывают союзнические отношения, и говорить о том, что представленное на параде вооружение бутафория или подставные вещи, совершенно неправильно. «Существуют определенные контрактные обязательства в рамках ОДКБ, двусторонних отношений по военному и военно-техническому сотрудничеству. И все, что представляется Армении, — это полная реальность», — заявил российский посол.
Российский дипломат также не согласился с оценкой ряда экспертов, что данное вооружение направлено на нарушение баланса сил в регионе.
«В основном поставленное российской стороной вооружение носит оборонительный характер, и я бы не стал говорить о том, что поставленное вооружение преследует цель нарушить баланс сил в регионе или предоставить кому-то преимущество», — заключил Волынкин.
Посол также прокомментировал поставки вооружения в Армению в рамках кредита на 200 млн долларов, заявив что поставки начались. «Кредитное соглашение находится на этапе реализации. Реализуется согласно плану, подписаны контрактные обязательства. Поставки уже начались, все проходит в соответствии с планом», — сказал Волынкин.
Ранее заместитель министра обороны Армении Давид Тоноян, комментируя приобретение Арменией ракетных комплексов «Искандер», заявил, что они являются вооружением Республики Армения и были приобретены за счет бюджетных средств, а не за счёт российского кредита.
Согласно недавнему письму Министерства финансов РА, опубликованному в армянских СМИ, по состоянию на 13 сентября текущего года $200 миллионов российского кредита Армении на приобретение вооружений никак не были потрачены. В соответствии со 2-й статьей договора о предоставлении кредита, использование кредита начинается с момента поставки оружия.
Таким образом, по состоянию на 13 сентября, в рамках кредита, Россия никаким оружием или другим военным снаряжением Армению не обеспечила.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 сентября в Ереване прошёл военный парад, посвященный 25-летию независимости Республики Армения. Парад отметился показом ряда серьезных новинок, поступивших на вооружение Вооруженных сил Армении — речь идет об оперативно-тактических ракетных комплексах «Искандер», реактивных системах залпового огня «Смерч», комплексах радиоэлектронной борьбы «Инфауна» и Р-325У, а также зенитно-ракетных комплексах «Бук».
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26 июня 2015 года в Ереване был подписан между Арменией и Россией договор о «предоставлении экспортного госкредита правительству РА», согласно которому Армения должна закупить у России военную технику на 200 миллионов долларов США.