Ереван, 27 сентября, 2016, 13:10 — ИА Регнум. Всё оружие, представленное на военном параде, приуроченном к 25-летию Независимости Армении, 21 сентября, принадлежит Вооруженным силам Армении, заявил посол России в Армении Иван Волынкин, комментируя агентству АрмИнфо муссируемую в СМИ информацию о том, что часть вооружения, представленная на параде, якобы не принадлежит армянской стороне, а часть из них, в частности комплексы «Искандеры» — это бутафория.

Иосиф Кубатьян ИА REGNUM Транспортно-заряжающие машины комплекса «Искандер»

«Ходят слухи, что это якобы представленное на параде вооружение не принадлежит Армении, что это российское вооружение. Это совершенно не так. На этот вопрос дало официальный ответ Минобороны Армении — оно все полностью принадлежит вооруженным силам Армении», — отметил дипломат.

По его словам, Россию и Армении связывают союзнические отношения, и говорить о том, что представленное на параде вооружение бутафория или подставные вещи, совершенно неправильно. «Существуют определенные контрактные обязательства в рамках ОДКБ, двусторонних отношений по военному и военно-техническому сотрудничеству. И все, что представляется Армении, — это полная реальность», — заявил российский посол.

Российский дипломат также не согласился с оценкой ряда экспертов, что данное вооружение направлено на нарушение баланса сил в регионе.

«В основном поставленное российской стороной вооружение носит оборонительный характер, и я бы не стал говорить о том, что поставленное вооружение преследует цель нарушить баланс сил в регионе или предоставить кому-то преимущество», — заключил Волынкин.

Посол также прокомментировал поставки вооружения в Армению в рамках кредита на 200 млн долларов, заявив что поставки начались. «Кредитное соглашение находится на этапе реализации. Реализуется согласно плану, подписаны контрактные обязательства. Поставки уже начались, все проходит в соответствии с планом», — сказал Волынкин.

Ранее заместитель министра обороны Армении Давид Тоноян, комментируя приобретение Арменией ракетных комплексов «Искандер», заявил, что они являются вооружением Республики Армения и были приобретены за счет бюджетных средств, а не за счёт российского кредита.

Согласно недавнему письму Министерства финансов РА, опубликованному в армянских СМИ, по состоянию на 13 сентября текущего года $200 миллионов российского кредита Армении на приобретение вооружений никак не были потрачены. В соответствии со 2-й статьей договора о предоставлении кредита, использование кредита начинается с момента поставки оружия.

Таким образом, по состоянию на 13 сентября, в рамках кредита, Россия никаким оружием или другим военным снаряжением Армению не обеспечила.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 сентября в Ереване прошёл военный парад, посвященный 25-летию независимости Республики Армения. Парад отметился показом ряда серьезных новинок, поступивших на вооружение Вооруженных сил Армении — речь идет об оперативно-тактических ракетных комплексах «Искандер», реактивных системах залпового огня «Смерч», комплексах радиоэлектронной борьбы «Инфауна» и Р-325У, а также зенитно-ракетных комплексах «Бук».

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26 июня 2015 года в Ереване был подписан между Арменией и Россией договор о «предоставлении экспортного госкредита правительству РА», согласно которому Армения должна закупить у России военную технику на 200 миллионов долларов США.