Рейкьявик, 27 сентября, 2016, 13:07 — ИА Регнум. Три российских бомбардировщика Ту-160 в минувший четверг, 22 сентября, приблизились на «опасное расстояние» к гражданскому авиалайнеру, который выполнял рейс из Рейкьявика в Стокгольм. Об этом, как передает Sputnik, сообщает МИД Исландии.

mil.ru Дальний бомбардировщик Ту-160

По сведениям внешнеполитического ведомства, самолеты Воздушно-космических сил России (ВКС РФ) пролетели на 1800−2700 метров ниже пассажирского воздушного судна. При этом часть транспондеров (устройство идентификации самолета) на самолетах Ту-160 были якобы «частично отключены», так как не передавали данные о высоте и скорости полета.

МИД Исландии подчеркивает, что власти страны неоднократно возражали «против пролетов неопознанных самолетов РФ», которые якобы могут представлять угрозу для гражданских авиалайнеров.

Ранее ряд исландских СМИ сообщил, что два бомбардировщика Ту-160 пролетели недалеко от исландского пассажирского воздушного судна, совершавшего рейс из международного аэропорта Рейкьявик-Кеблавик в Стокгольм. Военные самолеты РФ якобы двигались с выключенными маяками.

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