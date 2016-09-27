Астана, 27 сентября, 2016, 13:04 — ИА Регнум. Ревизию госпрограмм для перераспределения свободных ресурсов в Казахстане проведут до конца 2016 года, сообщил сегодня, 27 сентября, министр национальной экономики Куандык Бишимбаев в ходе пресс-конференции по итогам заседания правительства.

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Министр сделал заявление, комментируя поручение главы правительства Бакытжана Сагинтаева. Премьер поставил задачу по ревизии государственных программ с тем, чтобы найти свободные деньги и направить их в качестве дополнительных средств на кредитование бизнеса.

«В 2017 году завершается ряд крупных программ, предусматривающих большие расходы. Там есть ресурсы по программам, которые сегодня реализуются, например, по «Дорожной карте занятости». В рамках нее первое направление — обеспечение занятости, то есть мы финансировали небольшие строительные работы в сельской местности. Сегодня мы все эти расходы передали на местный уровень, в местные бюджеты. Соответственно, определенная часть средств будет высвобождаться в рамках этого направления», — рассказал министр.

Бишимбаев обозначил сроки ревизии: «Ревизия будет в этом году, но работа по реальному формированию средств на 2018 год, бюджета на 2018 год начинается у нас практически с марта 2017 года. Мы сейчас посчитаем, есть проект трехлетнего бюджета, который внесен в парламент, и от него уже будем видеть, какие у нас дополнительные ресурсы появляются».

Министр также заверил, что сократятся расходы, связанные со строительством инфраструктуры для двух крупных имиджевых проектов страны — Универсиады и ЭКСПО, которые пройдут в 2017 году.

Что касается проекта бюджета, то, напомним, у парламентариев возникли вопросы в части эффективности использования бюджетных средств. 15 сентября при рассмотрении законопроектов депутаты нижней палаты парламента отметили, что необходим анализ результатов прошлых лет.

«Президент четко дал поручение — принимать только те решения, по которым имеется анализ, а самое главное — стратегический просчет выгод от этого решения. Депутаты хотят при рассмотрении трехлетнего бюджета максимально выполнить поручения президента», — отметила тогда глава комитета Мажилиса (нижней палаты парламента) по финансам и бюджету Гульжана Карагусова.

Ее поддержала председатель управляющего совета Ассоциации налогоплательщиков Казахстана Жаннат Ертлесова: «Без детального анализа не видно все, что делалось и финансировалось (…) в предыдущие годы, какие результаты достигнуты. Хотелось бы как минимум за три года видеть, что вы финансировали и какие результаты достигнуты».

Добавим, что на поддержку бизнеса предусмотрены немалые средства. Бишимбаев сообщил, что на реализацию программы «ДКБ-2020» (Дорожная карта бизнеса — ИА REGNUM ) в 2016 году выделено 60,3 млрд тенге (11,4 млрд рублей).