Глава Роспотребнадзора объявила о возможной эпидемии «гонконгского» гриппа
Москва, 27 сентября, 2016, 13:03 — ИА Регнум. В России в этом году может произойти всплеск заболеваемости гриппом — «гонконгским» вариантом AH3N2. Об этом сообщила журналистам главный государственный санитарный врач России, глава Роспотребнадзора Анна Попова сегодня, 27 сентября.
«Что нас очень тревожит, это то, что изменился штамм гриппа AH3N2, в прошлом году это была «Швейцария» 2013 года, в этом году это вариант «Гонконг», — сказала Попова.
По словам Поповой, болезнь протекает «не очень легко». В большей степени опасен маленьким детям и пожилым людям.
«Подъём гриппа значимый мы ждём после новогодних праздников», — уточнила она.
Попова пояснила, что человечеству уже приходилось иметь дело с «гонконгским» гриппом. В 1968−69 гг. эпидемия этого гриппа привела к гибели многих людей.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 сентября вице-премьер Ольга Голодец заявила, что в 2016 году на 20% вырастет число людей, которые могут за счёт средств РФ получить вакцину, их число составит 48 миллионов человек.