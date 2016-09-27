Москва, 27 сентября, 2016, 13:03 — ИА Регнум. В России в этом году может произойти всплеск заболеваемости гриппом — «гонконгским» вариантом AH3N2. Об этом сообщила журналистам главный государственный санитарный врач России, глава Роспотребнадзора Анна Попова сегодня, 27 сентября.

allergiyainfo.ru Грипп

«Что нас очень тревожит, это то, что изменился штамм гриппа AH3N2, в прошлом году это была «Швейцария» 2013 года, в этом году это вариант «Гонконг», — сказала Попова.

По словам Поповой, болезнь протекает «не очень легко». В большей степени опасен маленьким детям и пожилым людям.

«Подъём гриппа значимый мы ждём после новогодних праздников», — уточнила она.

Попова пояснила, что человечеству уже приходилось иметь дело с «гонконгским» гриппом. В 1968−69 гг. эпидемия этого гриппа привела к гибели многих людей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 сентября вице-премьер Ольга Голодец заявила, что в 2016 году на 20% вырастет число людей, которые могут за счёт средств РФ получить вакцину, их число составит 48 миллионов человек.