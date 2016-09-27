Домодедово, Московская область, 27 сентября, 2016, 13:28 — ИА Регнум. В подмосковном Домодедово возбуждено уголовное дело после избиения и последующей смерти посетителя одного из магазинов. Однако, как сообщает пресс-служба ГСУ СК по Московской области, дело возбуждено в отношении 19-летнего грузчика торговой точки, а не охранника, как это сообщалось ранее.

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Молодого человека подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека. Ему уже предъявлено обвинение по ч.4 ст. 111 УК РФ. В настоящее время грузчик задержан. В ближайшее время суд решит вопрос об избрании в его отношении меры пресечения.

По данным следствия, вечером 21 сентября в одном из магазинов города Домодедова двое покупателей попытались украсть бутылку водки, что было замечено охраной. При выходе из магазина охранники остановили «покупателей» и сообщили, что им придется заплатить за украденную водку. Однако в ответ на это мужчины стали вести себя агрессивно. Вскоре конфликт перерос в драку. В ходе потасовки один из покупателей задел присутствующего при драке грузчика магазина. После чего грузчик нанес потерпевшему несколько ударов ногой в живот.

В больницу потерпевший обратился 22 сентября утром, где скончался спустя несколько дней.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пострадавший, по предварительным данным, являлся 36-летним уроженцем Чувашии. В больницу он был доставлен с разрывом селезёнки и большой кровопотерей.