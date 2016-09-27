Брянск, 27 сентября, 2016, 13:00 — ИА Регнум. Сотрудники ОБДПС ГИБДД по Брянску обратились в СМИ с жалобами на свое руководство. Анонимное письмо пришло в редакцию издания «БрянскToday». В нем полицейские сообщают о «палочной» системе, которая работает в органах, о постоянных переработках и об наплевательством отношении к безопасности сотрудников.

Цитата из к/ф «Инспектор ГАИ». Реж. Эльдор Уразбаев. 1982. СССР В одиночестве на трассе

Согласно информации, изложенной в письме, полицейским ежедневно выдаются планы по нарушениям, которые должны быть выявлены. Если же нарушений выявлено мало, или же есть те, которые не указаны в списке, проводятся служебные проверки, сообщают авторы письма. Кроме того, сотрудники выходят в смены по одному, постоянно перерабатывают, а начальство не ценит персонал и постоянно грозит уволить в случае неисполнения приказов, говорится в письме. Анонимность послания также объясняется страхом перед увольнением.

Как сообщает портал «Брянская улица», сейчас в УМВД России по Брянской области началась проверка фактов, изложенных в письме.

«Информация, опубликованная СМИ, будет тщательно проверена», — цитирует издание собеседника.

ИА REGNUM напоминает, что в 2015 году брянскую полицию сотрясал не менее громкий скандал. Тогда заместитель начальника городского УМВД Сергей Недозор заявил о связи высшего руководства с преступной группировкой. Обращение было написано тогдашнему депутату Госдумы от Брянской области Виктору Малашенко. В письме полицейский сообщал о незаконной штрафной стоянке, которая работала в Брянске на протяжении нескольких лет. По данным Сергея Недозора, эта стоянка находилась под попечительством отдельных руководителей городского УМВД. Однако дело прекратилось на стадии возбуждения.