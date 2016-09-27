Москва, 27 сентября, 2016, 12:54 — ИА Регнум. Кремль никогда не видел обвинений в адрес президента РФ Владимира Путина относительно его связей с бизнес-процессами. Об этом 27 сентября журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Jedimentat44 Владимир Путин

«Я, честно говоря, не видел никогда обвинений. Какие-то рассуждения — они сплошь и рядом появляются. Какие-то рассуждения, скажем так, граничащие со спекуляцией, и так далее. Никогда не видел и не читал подкрепленной какими-то реальными фактами информации. Я имею в виду касательно каких-то связей с президентом России, каких-то бизнес-процессов», — сказал Песков.

Он ещё раз подчеркнул, что «ни разу не видел таких материалов».

Песков также отметил, что не слышал имени бизнесмена Петра Колбина, о котором был снят документальный фильм, в среде друзей президента.

Напомним, ранее был анонсирован показ фильма, в котором указывается, что бизнесмен Пётр Колбин якобы был другом детства президента РФ Владимира Путина.