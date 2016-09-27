Владикавказ, 27 сентября, 2016, 12:52 — ИА Регнум. Главным в повестке проходящего во Владикавказе заседания парламента Северной Осетии стал вопрос, связанный с назначением премьер-министра республики. Как сообщает 27 сентября корреспондент ИА REGNUM, 49 депутатскими голосами на эту должность избран Таймураз Тускаев, кандидатура которого была представлена главой РСО-Алания Вячеславом Битаровым.

rso-a.ru Таймураз Тускаев

Выступая с парламентской трибуны, руководитель региона охарактеризовал Тускаева, как профессионала и высококвалифицированного специалиста. «Семь месяцев Таймураз Тускаев временно исполнял обязанности главы правительства и за это время показал свою работоспособность. Знаю его хорошо по совместной работе в парламенте, опытный управленец, в том числе и в промышленной сфере. Уверен в том, что он будет успешно справляться со всеми поставленными задачами. Прошу поддержать его кандидатуру», — сказал Вячеслав Битаров, обращаясь к депутатам.

Председатель Конституционного суда РСО-Алания Александр Цалиев также высказался в поддержку Тускаева, но при этом подчеркнул, что премьер-министру необходимо сформировать ответственное правительство. По его словам, в исполнительной власти должна быть команда профессионалов, которые смогут за короткое время изменить непростую экономическую ситуацию в республике.

«В Северной Осетии надо создать конкурентную среду для чиновников, а иначе сложно будет дальше работать и решать накопившиеся проблемы», — считает Цалиев.

Напомним, что кандидатура Таймураза Тускаева ранее прошла процедуру согласования в парламентских комитетах и комиссиях. По результатам проведенной работы, а также личных встреч депутаты дали согласие Вячеславу Битарову на назначение Тускаева премьер-министром и вынесли вопрос на заседание высшего законодательного органа Северной Осетии. Парламент региона состоит из 70 депутатов, но в зале присутствовали 49.