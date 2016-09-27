Алжир, 27 сентября, 2016, 17:03 — ИА Регнум. Иран вновь кидает яблоко раздора на стол переговоров стран-нефтедобытчиков о соглашении по заморозке объемов производства черного золота. Так, прибыв на встречу в Алжире, министр нефти ИРИ Бижан Зангане заявил, что приехал на форум только для того, чтобы обменяться мнениями по поводу возможной «заморозки» или сокращения сырья. Об этом сегодня, 27 сентября, сообщил журналистам Зангане.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

На вопрос представителей СМИ о том, будет ли Иран предлагать сокращение или заморозку уровня добычи нефти, министр нефти ИРИ ответил, что в Алжире он только для обмена мнениями, и «не более того».

В понедельник, 26 сентября, в Алжире начался Международный энергетический форум. Он продлится до 28 сентября. В последний день форума в его кулуарах пройдет встреча стран ОПЕК и не входящих в картель государств, где будет обсуждаться вопрос о стабилизации рынка нефти. Планируется, что стороны должны будут принять решение насчет заморозки уровня производства нефти или его сокращения. Инициаторами встречи, в первую очередь, стали страны, наиболее пострадавшие от низких цен на черное золото, — это Венесуэла, Кувейт и Эквадор. Так как экономика этих государств значительным образом зависит от нефти.

Как ранее писало ИА REGNUM, глава Минэнерго РФ Александр Новак встретился с генсеком ОПЕК Мохаммедом Баркиндо, а также с министрами нефти Катара, Венесуэлы и Саудовской Аравии. Также представитель российского энергетического ведомства сказал, что Россия готова участвовать в диалоге по поводу способов нормализации цен на нефть. Однако, в первую очередь, необходим консенсус внутри самой Организации стран-экспортеров нефти. Ведь предыдущая аналогичная встреча в Дохе провалилась, потому что согласованности между членами ОПЕК не было.

В поддержку соглашения о заморозке уровня производства нефти на определенном уровне высказывались уже многие представители стран-членов ОПЕК. К примеру, 22 сентября министр нефти Ирака Джабар Али аль-Луаиби говорил, что его страна готова поддержать идею о «заморозке», однако Багдад все же надеется, что получит для себя квоту до пяти миллионов баррелей в сутки. Кстати говоря, Ирак сегодня и в Алжире подтвердил, что надеется на то, что на встрече стран-экспортеров нефти удастся прийти к соглашению по поводу уровня заморозки добычи нефти.

Сам генеральный секретарь ОПЕК тоже ранее заявлял, что уверен в подписании соглашения по заморозке уровня добычи нефти. Причем Баркиндо даже спрогнозировал, что сделка свяжет участников соглашения обязательствами примерно на год. Уверенность генсека Организации связана с тем, что перед переговорами в Алжире он побывал в Иране, где встретился с представителями властей. После этого Мохаммед Баркиндо отметил, что Иран подтвердил свою готовность участвовать в сделке. ИРИ и ранее заявляла, что поддержит ОПЕК в ее стремлении стабилизировать цены на нефть, однако уровень производства замораживать не собирается. Дело в том, что в январе этого года США и ЕС сняли с Тегерана экономические санкции, введенные за ядерную программу страны. После чего иранские власти заявили, что будут наращивать производство до досанкционного уровня. По мнению самого Ирана, это четыре миллиона баррелей нефти в сутки. По данным ОПЕК, это около 3,8 млн баррелей в сутки.

Однако, как мы видим, на протяжении уже более полугода Иран не может достигнуть досанкционного уровня производства своими силами, поэтому пытается увеличить привлекательность своей нефтяной отрасли для иностранных инвесторов. В частности власти ИРИ уже одобрили новую модель нефтяных контрактов, которая будет намного выгоднее для зарубежных компаний, чем предыдущая. Ряд стран, в числе которых РФ, уже высказали намерение участвовать в иранских нефтяных проектах.

Напомним, что в апреле в Дохе тоже должна была состояться встреча стран-производителей нефти для обсуждения и подписания соглашения по «заморозке». Иран объявлял заранее, что не будет замораживать производство, поэтому Саудовская Аравия в последний момент отказалась участвовать в переговорах. Сделка сорвалась. Однако подготовка к новой встрече в Алжире происходила более обстоятельно. Так, Россия и Саудовская Аравия подписали соглашение о том, что будут вместе работать над способами стабилизации рынка нефти. В любом случае сегодня Иран снова становится камнем преткновения для соглашения о заморозке уровня добычи нефти на определенном уровне.