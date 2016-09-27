Москва, 27 сентября, 2016, 12:51 — ИА Регнум. Пхеньян заявил о практически полном завершении исследований и разработке собственного ядерного оружия — КНДР почти готова к его производству, сообщает Life со ссылкой на пресс-релиз посольства Северной Кореи в России.

thegwpost.com Ядерные испытания в Северной Корее

К настоящему времени северокорейские учёные получили возможность полностью освоить технологии выпуска и использования разновидных расщепляемых веществ. В ходе испытаний 9 сентября были окончательно проверены и подтверждены характерные черты устройства и действия, технические свойства и мощь нормированной, стандартизированной ядерной боеголовки для стратегических БР-частей артиллерии «Хвасон».

Дипломаты отмечают, что страна продолжит принимать меры для качественного и количественного наращивания своих ядерных вооруженных сил, чтобы защитить «свое достоинство, право на существование и подлинный мир от нарастающей американской угрозы ядерной войной».

Как сообщало ИА REGNUM, Япония, Южная Корея и США призвали ООН «ужесточить санкции» против КНДР, которая провела 9 сентября очередные ядерные испытания. Однако Китай заявил, что будет блокировать санкции против своего союзника, хотя и осудил действия Северной Кореи.

9 сентября Пхеньян провел очередные ядерные испытания, что вызвало негативную реакцию мирового сообщества. В частности, МИД России выразил послу КНДР глубокую озабоченность по поводу состоявшегося на территории страны ядерного испытания.