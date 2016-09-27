Каир, 27 сентября, 2016, 12:51 — ИА Регнум.



Священная птица ибис

Как будто священная птица ибис, приносящая весть о возрождении всего сущего, принесла на хвосте хорошую новость: на этой неделе вновь открыл свои двери разграбленный террористами египетский музей Малави. «Нам удалось реконструировать музей, и это победа Египта в борьбе с терроризмом. Наш посыл весьма прозрачен: мы хотим сохранить наше наследие, даже те музеи и исторические места, которые подверглись нападению террористов», — говорит министр по древностям Египта Халед аль-Анани во дворе здания музея. На открытии музея присутствовали религиозные лидеры и чиновники из города Эль-Минья, находящегося примерно в 300 км от Каира. Музей древностей в Эль-Минье тоже был разграблен. Вандалы разрушили там саркофаги, стелы с иероглифами, похитили множество артефактов.

Невозможно забыть тот страшный день 14 августа 2013 года, когда музей Малави попал под перекрестный огонь, рассказывает один из офицеров. В то утро сторонники свергнутого президента Мохаммеда Мурси, обозленные жестоким выселением из лагеря исламистов, унесшим 600 жизней, за которые никто не ответил, окружили примыкающий к музею полицейский участок и открыли по нему огонь. Полицейские разбежались, оставив на произвол судьбы тысячи музейных экспонатов.

Запустение царило на этом месте даже спустя месяц после нападения. Разрушенные окна витрин зияли пустотой. Арестованных во время беспорядков выпустили по амнистии, и власти приступили к поиску похищенных артефактов. «Удалось найти 656 объектов культурного наследия. Полиция продолжает поиски остальных, и я надеюсь, что нам удастся завершить эту работу», — продолжает министр.

К сожалению, в обновленном музее нет прежнего духа, хотя работники музея очень старались. «Старый музей имел свой шарм, а этот нуждается в новой концепции, в новом освещении, представлении экспонатов, вывесках», — делится своими мыслями египтолог, директор Большого Египетского музея в Гизе Тарек Тауфик. — В новом музее Малави можно проследить историю цивилизации последних 5000 лет. Здесь можно увидеть мумии птиц, добытых на раскопках древних городов Гермополис и Туна эль-Гебель». Реконструкция музея обошлась в 10 млн египетских фунтов (около 1 млн евро). Расходы взяли на себя местные органы власти и правительство Италии.

Хаос и ужас, царивший на месте музея после его разгрома, сменили три галереи экспонатов, отражающих традиции и картины повседневной жизни времен фараонов. В будущем музей также будет пытаться отразить и более поздние периоды истории, те времена, когда Египет обеднел и был всеми забыт, возникновение на этой земле христианства и ислама и религиозные распри между приверженцами разных религий. «Мы хотим, чтобы Малави стал не просто музеем, а образовательным центром, который будет участвовать в просвещении местного общества. Мы уже разработали несколько программ по оживлению местных ремесел, местные колледжи и университеты уже планируют направлять к нам студентов на семинары», — говорит Ильхам Салех, директор музеев министерства древностей.

Наряду с деревянными гробницами фараонов в экспозиции музея представлены римские монеты, артефакты династий Омейядов и Фатимидов и «драгоценная жемчужина» коллекции — статуя Анхесенамон (1348—1323 г. до н. э.) — сестры и главной супруги Тутанхамона, третьей дочери фараона Эхнатона и его жены Нефертити. Ей было примерно 13 лет, когда ее выдали замуж за Тутанхамона, ее сводного брата, которому тогда было 8 лет. Брак был заключен для сохранения власти, поскольку они были совсем еще дети, Египтом правил в течение 10 лет дядя Анхесенамон, ввиду малолетства Тутанхамона. Тутанхамон погиб в военном походе. Из-за того, что в его гробнице не нашли никаких упоминаний об Анхесенамон, историки считают, что она имела отношение к смерти супруга, предав его. Но вряд ли судьба самой женщины была счастливой. Она всегда была только разменной монетой в борьбе за власть. За свою короткую жизнь она выходила замуж четыре раза: за Эхнатона (ее отца), Сменхкара (ее сводного брата), Тутанхамона (сводного брата), Айя (вероятно, ее дедушка, он был старше на 40 лет).

Статуэтка обнаженной Анхесенамон из известняка высотой 32 см с подношением фараону в руке была похищена из музея во время беспорядков и была вновь обретена туристической полицией в декабре 2013 года на базаре Хан-эль-Халили. Так она вернулась на витрину музея вместе с фигуркой Осириса — египетского бога возрождения и плодородия и коллекцией древних папирусов. «Некоторые экспонаты музея были сломаны и разобраны террористами на части, нам удалось их реставрировать», — радуется аль-Анани.

В Египте также ведутся работы по восстановлению разграбленного музея в Эль-Минье, который будет посвящен Атону — единому богу солнца, монотеистический культ которого был введён фараоном Эхнатоном. После окончания работ статуя Анхесенамон может переехать в Эль-Минью. Ее нахождение там будет более уместным и будет соответствовать исторической эпохе. «Мы приглашаем иностранцев в наши вновь возрожденные музеи», — говорит министр древностей.

Власти Египта пытаются возобновить туристический поток, который уменьшился более чем на 40% за первое полугодие 2016 года. Перестали приезжать не только русские туристы. Объявило Египет опасной страной и британское правительство. Англичане ранее составляли 10% от общего потока иностранных туристов. Туристический бизнес Египта продолжает нести огромные потери. Вопрос безопасности стоит выше вопроса сохранности музеев. Никто не хочет увидеть Египет и умереть.

Использованы материалы испанской газеты El Pais.