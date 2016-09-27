Чебоксары, 27 сентября, 2016, 12:45 — ИА Регнум. В Чувашии в январе-августе 2016 года родились 11 326 человек. Это на 0,3% (или на 29 человек) больше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Умерли за восемь месяцев 10 900 человек, что на 1,2% ниже по сравнению с январём-августом 2015 года. Число родившихся превысило число умерших на 3,9% (в январе-августе 2015 года — на 2,4%). Такие предварительные данные сообщили ИА REGNUM в Чувашстате.

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В Чувашии по итогам восьми месяцев — естественный прирост, который обеспечен за счёт Чебоксар, Новочебоксарска и Чебоксарского района. В остальных муниципалитетах — убыль населения, наибольшая — в Пеорецком, Шумерлинском и Алатырском районах.

Среди родившихся 4145 детей (36,6% от общего числа родившихся живыми) были первенцами, 5163 младенца (45,6%) — вторыми, 1520 детей (13,4%) — третьими, 497 детей (4,4%) — четвертыми и более. В возрасте до года умерли 39 детей (в январе-августе прошлого года было 34), из них 17 младенцев — в результате отдельных состояний, возникающих в перинатальном периоде, восемь — из-за врождённых аномалий, восемь — от внешних причин смерти.

Основными причинами смерти жителей Чувашии остаются болезни системы кровообращения (4305 человек, или 39,5% всех умерших), внешние причины смерти (1460 человек, или 13,4%), новообразования (1337 человек, или 12,3%), болезни органов пищеварения (667 человек, или 6,1%) и болезни органов дыхания (550 человек, или 5%). Среди 1450 человек, погибших из-за внешних причин, 143 человек скончались в результате транспортных несчастных случаев, 91 человек — из-за случайных отравлений алкоголем, 72 — в результате отравлений и воздействия алкоголя с неопределёнными намерениями, 57 жителей покончили жизнь самоубийством.

В январе-августе текущего года заключено 4606 браков, что на 19,7% ниже уровня соответствующего периода прошлого года (показатель 5,6 на 1 тыс. населения). Также зарегистрирован 2751 развод — рост на 2,3% (показатель 3,3 на 1 тыс. населения). Активнее всего регистрируют отношения в Яльчикском (8 на 1 тыс. населения), Шемуршинском (7,4) и Красноармейском (7,1) районах. Минимальный показатель — в Шумерлинском районе (2,6). Чаще всего разводятся в городах, антилидерами являются Новочебоксарск (4,4 на 1 тыс. населения) и Алатырь (4,1). Минимальное число разводов — в Шумерлинском и Ибресинском районах (1,6).