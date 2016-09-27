Якутск, 27 сентября, 2016, 12:44 — ИА Регнум. 27 сентября якутяне отметили День государственности Республики Саха (Якутия). Одним из основных моментов праздника стало открытие памятника выдающемуся сыну народа саха, который стоял у истоков идей обретения Якутией государственности, лидеру якутской национальной интеллигенции IX — начала XX веков, учёному-краеведу, писателю и публицисту, руководителю «Союза якутов» Василию Васильевичу Никифорову-Кюлюмнюр. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Ил Тумэна.

Пресс-служба Ил Тумэна Памятник Никифорову- Кюлюмнюр

Перед зданием Ил Тумэна в Якутске состоялось открытие памятника выдающемуся общественному, политическому деятелю республики, просветителю Василию Никифорову — Кюлюмнюр. Памятник открывали спикер Государственного Собрания (Ил Тумэн) Александр Жирков, председатель Правительства Якутии Галина Данчикова, глава Якутска Айсен Николаев, глава Усть-Алданского улуса Алексей Федотов, правнучка Никифорова — Альбина Фёдоровна Никифорова и прапраправнуки.

Родственники и первые лица республики возложили цветы к постаменту, отметив, что бронзовый памятник на гранитном постаменте, установленный в центре столицы республики, сохранит память о выдающемся человеке, будет напоминать ныне живущим и последующим поколениям о неоценимом вкладе Василия Васильевича Никифорова — Кюлюмнюр в развитие родной республики, сподвигая будущие поколения на сохранение и приумножение его духовного, культурного наследия.

Сегодня имя Никифорова — Кюлюмнюр возвращается народу. В этом году республика отмечает 150-летие со дня его рождения человека, посвятившего всю свою жизнь борьбе за права народа на самоуправление, основателя земского движения, основателя первой политической организации народа саха «Союз якутов», инициатора созыва съезда якутов в 1912 году, первого демократическим путём избранного руководителя Якутской области.

Спикер якутского парламента Александр Жирков подчеркнул, что имя Василия Никифорова и идеи государственности народов Якутии неразделимы.

«Василий Васильевич Никифоров стал достойным продолжателем устремлений своих предшественников: Мазары Бозекова, Софрона Сыранова, Сэсэна Аржакова, предпринявших подвижнические усилия в создании региональной системы государственного устройства всей Российской империи. В переломное время смены эпох наш земляквозглавил национальное демократическое движение, при этом сплотил вокруг себя людей самых различных взглядов и убеждений, людей различных национальностей, разной веры», — отметил председатель парламентиа.

По его мнению, цели, поставленные Василием Никифоровым, были ясны и прогрессивны. «Это подготовка основной части якутского населения к грядущему веку. Это подвижническая, просветительская деятельность, пробуждение национального, культурного и правового самосознания родного народа, стремление к самоуправлению и государственности народов Якутии», — сказал он.

Александр Жирков добавил, что идеи сподвижников Никифорова имеют продолжение в новом поколении лидеров: Максима Аммосова, Платона Ойунского, Исидора Барахова, Степана Аржакова, Степана Васильева и других.

«От имени руководства республики, Государственного Собрания (Ил Тумэн) поздравляю якутян с восстановлением исторической памяти. Пусть крепнет и процветает Российская Федерация. Пусть процветает и развивается наша любимая республика и её многонациональный народ. С днём нашей памяти, с Днём государственности!» — поздравил Александр Жирков.

«Все вопросы, которые Василий Васильевич поднимал, актуальны и сегодня. Он говорил о повышении качества жизни населения, о местном самоуправлении, о всеобщем просвещении. Сегодняшнее поколение должно продолжать идеи и мысли Никифорова», — отметила председатель Правительства республики, председатель оргкомитета по подготовке и проведению юбилейных мероприятий, посвящённых 150-летию Никифорова — Кюлюмнюр, Галина Данчикова.

Глава Якутска Айсен Николаев также говорил о многогранности личности Василия Никифорова — Кюлюмнюра. «Мы сегодня присутствуем при историческом событии, когда в центре столицы нашей республики у стен якутского парламента, который в основе своей несёт государственность нашей республики, открывается памятник одному из выдающихся сыновей народа саха В.В. Никифорову», — отметил он.

Глава Усть-Алданского улуса Алексей Федотов сообщил, что из малой родины героя — Усть-Алданского улуса — для участия в церемонии открытия памятника приехали более 200 человек. Только в сводном хоре участвует 120 человек. Глава улуса выразил благодарность руководству республики за деятельность по возвращению памяти таких людей.

Большую благодарность руководству республики — главе Якутии Егору Борисову, председателю Правительства республики Галине Данчиковой — от имени потомков В.В. Никифорова сказала правнучка Кюлюмнюра Альбина Никифорова. «Особо мы признательны спикеру Ил Тумэна Александру Жиркову. Он проделал огромную работу, благодаря которой состоялось сегодняшнее масштабное мероприятие», — подчеркнула Альбина Фёдоровна.

Отдельные слова благодарности Альбина Никифорова сказала автору памятника, скульптору Виктору Фёдорову. «Он создал замечательный памятник, где изобразил своего героя не только внешне красивым, каким он и был, но и передал все его благородные качества. Думаю, что к этому великолепному памятнику всегда будут приходить посетители», — добавила Альбина Никифорова.

Установка и открытие памятника стало знаменательным событием для Якутии. В силу идеологических воззрений, наступивших после революции, жизни и свершения всего первого поколения якутской интеллигенции конца XIX — начала XX веков были преданы забвению. За этот период выросло несколько поколений якутян, людей, которые не знали, не слышали, не читали и не были знакомы с наследием не только Василия Васильевича Никифорова, но и многих его соратников.