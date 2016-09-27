Санкт-Петербург, 27 сентября, 2016, 12:43 — ИА Регнум. Преступник, совершивший сексуальное насилие в отношении 12-летней девочки днем 22 сентября, задержан после нападения на женщину в ночь на 27 сентября. Об этом сегодня сообщило Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу.

josealbafotos Арест. Тюрьма

Как сообщалось ранее, днем 22 сентября преступник напал на девочку, которая возвращалась из школы домой, в парадной ее дома по улице Морской Пехоты и совершил насильственные действия сексуального характера.

Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ, для расследования этого преступления создана специальная следственно-оперативная группа из числа опытных криминалистов. Были найдены вещественные улики, а по следам биологического происхождения на одежде девочки выявлен ДНК-профиль вероятного преступника.

Пока следователи разыскивали негодяя, он, как предполагается, совершил новое нападение — в этот раз на женщину, в ночь на вторник, 27 сентября.

«Выехавшим нарядом полиции был задержан ранее судимый мужчина, который внешне очень похож на разыскиваемого преступника», совершившего ранее нападение на девочку, отметили в ГСУ СКР. В ходе допроса задержанный написал явку с повинной.

Идет выяснение всех обстоятельств произошедшего, решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения и предъявлении ему обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.

Предполагаемому преступнику грозит до 20 лет лишения свободы только по эпизоду с нападением на школьницу.