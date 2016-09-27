Москва, 27 сентября, 2016, 12:37 — ИА Регнум. Единое электронное пространство позволит снизить стоимость грузовых перевозок и создать открытый электронный рынок товаров и услуг, независимый от географии. Это в том числе снизит цены на товары за счет создания равных возможностей торговли для всех регионов страны, исключения лишних посредников между покупателями и производителями, а также совершенствованием технологий управления логистикой."Создание единого электронного пространства позволит перейти от локальных решений по автоматизации к решениям национального масштаба, охватывающих целиком отрасль, — заявил министр транспорта России Максим Соколов.— Такой качественный прорыв на рынке транспортно-логистических услуг необходим для снятия ограничений в области логистики для рынка и государства. Для создания единого транспортно-логистического пространства возможно использовать уже построенную современную инфраструктуру государственной системы «Платон», как платформу для создания дополнительных сервисов. Это позволит управлять всей транспортной инфраструктурой страны, создать равные прозрачные условия для малого и крупного бизнеса и обеспечить доступность и высокое качество транспортно-логистических услуг для всех граждан. Это необходимый шаг для развития экономики страны и усиление транзитного потенциала России».

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

Как отметил генеральный директор ООО «Национальные телематические системы» Алексей Нащекин, «грузоперевозчикам нужна единая современная удобная система мультимодальных перевозок для выполнения всех возможных сервисов по логистике, чтобы исключить лишних посредников, снизить затраты, ускорить доставку, обеспечить прозрачность и конкурентную среду для бизнеса. «Это не только помощь государству, но и потенциальная возможность создать дополнительные сервисы для коммерческого транспорта», — подчеркнул Нащекин."Платон» — самая масштабная система взимания платы по охвату территории. У ее пользователей порядка миллиона транспортных средств, это целый рынок, которому необходимы удобные дополнительные сервисы для работы. «Платон» — единственная в мире система взимания платы на открытых кодах, это обеспечивает независимость и надёжность программного обеспечения. Инфраструктура системы создана с высокой долей локализации в России. «Платон» позволяет государству получить важную статистику о структуре рынка грузоперевозок, о загрузке конкретных дорог и об интенсивности движения с помощью установленных на автомобилях бортовых устройств, рамок и машин контроля на трассах», — заключил генеральный директор компании-оператора системы «Платон» ООО «РТ-Инвест Транспортные Системы» Александр Советников. О необходимости электронной торговой площадки для железнодорожного транспорта заявил управляющий партнер компании «ИнтэлЛекс» Султан Аббасов. Он отметил, что площадка станет новой возможностью для развития рынка, это единое окно для размещения заказов, а также равные и прозрачные «интерфейсы» взаимодействия с РЖД для всех отраслевых компаний».