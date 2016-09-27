Москва, 27 сентября, 2016, 12:32 — ИА Регнум. В Кремле внимательно следят за предвыборными дебатами между Хиллари Клинтон и Дональдом Трампом. Об этом 27 сентября журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Вы знаете, честно говоря, повестка дня у нас достаточно перегружена. В целом, безусловно, мы внимательно следим за тем, как развивается предвыборная ситуация в США, но это не значит, что мы затаив дыхание отслеживаем все элементы этой электоральной кампании», — сказал Песков.

Вместе с тем, он отметил, что «мы обращаем внимание, особенно на какие-то моменты, зачастую эскапады, которые касаются нашей страны».

Напомним, в ночь с 26 на 27 сентября по московскому времени состоялись первые дебаты между кандидатом от Демократической партии Хиллари Клинтон и представителем республиканцев Дональдом Трампом. Большинство зрителей CNN отдало победу Клинтон.