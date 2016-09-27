Вологда, 27 сентября, 2016, 12:30 — ИА Регнум. Росавтодор выбрал Вологодскую область пилотной площадкой для внедрения автоматической системы весогабаритного контроля за грузовым транспортом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве. Федеральное дорожное агентство намерено запустить в работу три интеллектуальных автоматических поста контроля. Большегрузы начнут взвешивать на дорогах Вологодской области уже с 1 октября.

paulbr75 След грузового автомобиля

«С начала 2016 года Росавтодором зафиксировано свыше 1 миллиона нарушений весогабаритных параметров у большегрузов на федеральных трассах. Ежемесячно мы фиксируем около 150 тысяч таких нарушений. Мы выбрали Вологодскую область как пилотный регион второй стадии реализации проекта ввиду того, что, наравне с Ленинградской областью, в Вологодской области фиксируется наибольшее число нарушений в этой части», — цитирует ИА REGNUM главу Росавтодора Романа Старовойта.

По данным Росавтодора, более 83% всех нарушений в регионе связаны с перевозкой строительных материалов и леса.

«Проблема сохранности дорог в России является проблемой номер один с точки зрения дорожного хозяйства. У нас больше 50% перегруза встречается в отношении тех транспортных средств, которые идут в том числе и по дорогам Вологодской области. Допустимый тоннаж у нас составляет 44 тонны на одно транспортное средство, при этом это более чем на 10% превышает нормативы, предусмотренные в Европе и США. Основная проблема — это не только сохранность дорог, но и безопасность людей, которые на этих дорогах находятся. Ведь перегруженный авомобиль не может своевременно остановиться или совершить необходимые маневры», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM заместитель губернатора Виталий Тушинов.

В регионе заработают сразу три поста с автоматической системой весогабаритного контроля. Один из них расположен у поста «Бакланка» неподалеку от границы с Ярославской областью, второй — под Вологдой и третий у поста Чекшино в Сокольском районе.

Система автоматически взвешивает и измеряет габариты грузовиков, которые проезжают по этому участку дороги. Нарушителей фиксирует фото‑ и видеооборудование, после чего штрафы за перегруз придут к ним по почте. Санкции за такие нарушения предусматривают штрафы до нескольких сотен тысяч рублей.

Добавим, что штрафы с нарушителей направят в Федеральный дорожный фонд, а затем эти средства распределят на строительство, содержание и ремонт федеральных дорог.

Если система будет успешно внедрена на территории Вологодчины, со следующего года ее запустят еще в нескольких регионах России.